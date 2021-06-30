Рамсфелд помер у Таосі, штат Нью-Мексико, в оточенні сім'ї. Рідні загиблого опублікували у його твітері відповідну заяву.

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Заява родини Рамсфелда

У ній мовиться про те, що американці можуть пам'ятати колинього главу Пентагону завдяки видатним досягненнями за 60 років на державній службі.

Натомість сім'я завжди згадуватиме його непохитну любов до своєї дружини Джойс, сім'ї та друзів, а також цілісність, яку він вніс у життя, присвячене країні.

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