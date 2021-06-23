Макафі – розробник першого у світі комерційного антивірусу McAfee. У вересні йому мало б виповнитися 76 років.
Читайте також У Південній Кореї майстри з ремонту комп'ютерів встановлювали віруси-вимагачі клієнтам
Це могло бути самогубство
Лікарі намагалися реанімувати Макафі, проте врятувати його не вдалося. За попередньою інформацією, мільйонер наклав на себе руки. Чи справді це так – з'ясовуватиме слідство.
Чому Макафі був за ґратами
Чоловік перебував у в'язниці в Іспанії з жовтня 2020 року. Його затримали в аеропорту Барселони за запитом Мін'юсту США. Все через звинувачення в ухиленні від сплати податків, шахрайстві з криптовалютою та відмиванні грошей. Сам мільйонер відкидав усі звинувачення і заявляв про переслідування із політичних мотивів. Проте суд не знайшов цьому підтвердження.
Хто такий Джон Макафі: основне
Джерело: "Вікіпедія"
- Це американський мільйонер шотландського походження. Отримав ступінь бакалавра математики та почесний докторський ступінь. У молодості працював в одній із лабораторій NASA у Нью-Йорку.
- У 1987 році створив компанію McAfee, яка стала одним із найбільших у світі виробників антивірусного програмного забезпечення. Через 7 років покинув компанію й згодом продав свою частку.
- Відомо, що у 2008 році статки Макафі сягали 100 мільйонів доларів. Втім, у 2009 році через невдалі інвестиції бізнесмена тлі глобальної економічної кризи ця сума зменшилася до 4 мільйонів.
- Макафі двічі намагався балотуватися у президента США від Лібертаріанської партії. У 2020 році за його участю з'явилася анонімна криптовалюта Ghost. Проте згодом він покинув проєкт.
- Починаючи від 2012 року, чоловіка кілька разів затримували правоохоронці – підозрювали у вбивстві сусіда, а також незаконному зберіганні зброї та наркотиків.