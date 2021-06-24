Макафи – разработчик первого в мире коммерческого антивируса McAfee. В сентябре ему должно было бы исполниться 76 лет.
Читайте также В Южной Корее мастера по ремонту компьютеров устанавливали вирусы-вымогатели клиентам
Это могло быть самоубийство
Врачи пытались реанимировать Макафи, однако спасти его не удалось. По предварительной информации, миллионер покончил с собой. Действительно ли это так – будет выяснять следствие.
Почему Макафи был за решеткой
Мужчина находился в тюрьме в Испании с октября 2020 года. Его задержали в аэропорту Барселоны по запросу Минюста США. Все из-за обвинений в уклонении от уплаты налогов, мошенничестве с криптовалютой и отмывании денег. Сам миллионер отвергал все обвинения и заявлял о преследовании по политическим мотивам. Однако суд не нашел этому подтверждения.
Кто такой Джон Макафи: основное
Источник: "Википедия"
- Это американский миллионер шотландского происхождения. Получил степень бакалавра математики и почетную докторскую степень. В молодости работал в одной из лабораторий NASA в Нью-Йорке.
- В 1987 году создал компанию McAfee, которая стала одним из крупнейших в мире производителей антивирусного программного обеспечения. Через 7 лет покинул компанию и впоследствии продал свою долю.
- Известно, что в 2008 году состояние Макафи достигало 100 миллионов долларов. Впрочем, в 2009 году из-за неудачных инвестиций бизнесмена фоне глобального экономического кризиса эта сумма уменьшилась до 4 миллионов.
- Макафи дважды пытался баллотироваться в президенты США от Либертарианской партии. В 2020 году с его участием появилась анонимная криптовалюта Ghost. Однако впоследствии он покинул проект.
- Начиная с 2012 года, мужчину несколько раз задерживали правоохранители – подозревали в убийстве соседа, а также незаконном хранении оружия и наркотиков.