Во вторник 19 сентября в Германии проходит встреча "Рамштайн". От Украины там впервые выступает новый министр обороны Рустем Умеров.

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О чем говорил Марк Милли

Все выступление генерала было пронизано лейтмотивом о необходимости поддерживать Украину. 19 сентября Марк Милли проводит последние встречи, а затем уходит в отставку. Он выразил уверенность, что работа партнеров будет продолжаться, "пока Украина не добьется успеха, потому что это совместное обязательство наших стран".

Милли прямо указал, что войну развязал Путин, а также подчеркнул: нельзя позволять изменять границы других стран силой.

Конечная цель очевидна – поддерживать Украину, пока не закончится война, по собственной воле начатая Путиным. Право будет торжествовать над правом сильного,

– подчеркнул он.

Войну, которую Россия начала против Украины, Марк Милли назвал продолжающимся военным преступлением, грубым нарушением международных норм и нападением на те принципы, которые страны НАТО взялись защищать 80 лет назад.

Мы будем поддерживать эту борьбу столько, сколько Украине потребуется, чтобы защитить свой суверенитет,

– пообещал генерал.

По его словам, Украина не просит другие страны воевать за себя, но просит о помощи, в том числе материальной и учебной. И Запад дает ее: сначала это были джавелины и стингеры, техника для защиты украинского неба, вооружение, которое помогло поразить российские вооруженные склады, а "теперь наша поддержка позволяет Украине вести контрнаступление".

Свое выступление Марк Милли закончил словами "Слава Украине!"

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Почему Милли уходит в отставку

В Объединенный комитет начальников штабов США входят глава, заместитель, начальник штаба Сухопутных войск, начальник Военно-морских операций, начальник штаба Воздушных сил, командующий Корпусом морской пехоты, начальник Бюро Национальной гвардии и начальник Космических операций. Его основали в 1942 году. Весной в американской печати появились публикации о возможной замене как минимум пяти генералов Объединенного комитета, поскольку истекает срок их каденции.

Новая коалиция на "Рамштайне"

На встрече "Рамштайн" объявили о новой коалиции из пяти стран. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

Цель такого объединения – передача ВСУ танков Leopard и проведение обучения пилотов на истребителях F-16.