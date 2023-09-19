О создании коалиции на заседании "Рамштайна" объявил министр обороны США Ллойд Остин.

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Какие страны присоединились:

Эстония;

Германия;

Люксембург;

Нидерланды;

Польша.

Коалиция также будет заниматься вопросами долгосрочной помощи Украины. Кроме того, Остин объявил, что США поддерживают подготовку украинских пилотов.

"Сегодня все это будет ключевыми пунктами в повестке дня. Мы будем смотреть, как можно укрепить работу этой коалиции в перспективе", – добавил Остин.

Важно! В этом году союзники создали авиационную коалицию для передачи Украине современных истребителей, в частности, F-16. Известно, что государство получит не менее 61 самолета из Дании и Нидерландов.

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