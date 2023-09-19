О создании коалиции на заседании "Рамштайна" объявил министр обороны США Ллойд Остин.
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Какие страны присоединились:
- Эстония;
- Германия;
- Люксембург;
- Нидерланды;
- Польша.
Коалиция также будет заниматься вопросами долгосрочной помощи Украины. Кроме того, Остин объявил, что США поддерживают подготовку украинских пилотов.
"Сегодня все это будет ключевыми пунктами в повестке дня. Мы будем смотреть, как можно укрепить работу этой коалиции в перспективе", – добавил Остин.
Главное о новом "Рамштайне"
- Сегодня, 19 сентября, на базе военно-воздушных сил США "Рамштайн" в Германии, началось 15-е заседание Контактной группы по обороне Украины. Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли анонсировал, что встреча будет "прекрасной".
- Глава Пентагона объявил в начале встречи, которая к слову, стала уже 15-й, что обещанные Вашингтоном танки Абрамс, уже скоро приедут в Украину.
- По словам Остина, в целом США и глобальные партнеры Украины выделили более 76 миллиардов долларов прямой помощи для обороны Украины и "сейчас эти пожертвования демонстрируют глубокую решимость около 50 стран, которые собрались здесь".