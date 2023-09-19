Про створення коаліції на засіданні "Рамштайну" оголосив міністр оборони США Ллойд Остін.
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Які країни долучились:
- Естонія;
- Німеччина;
- Люксембург;
- Нідерланди;
- Польща.
Коаліція також опікуватиметься питаннями довгострокової допомоги України. Крім того, Остін оголосив, що США підтримують підготовку українських пілотів.
"Сьогодні все це буде ключовими пунктами в порядку денному. Ми будемо дивитися як можна зміцнити роботу цієї коаліції в перспективі", – додав Остін.
Головне про новий "Рамштайн"
- Сьогодні, 19 вересня, на базі військово-повітряних сил США "Рамштайн" у Німеччині, розпочалося 15-те засідання Контактної групи з питань оборони України. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі анонсував, що зустріч буде"чудовою".
- Очільник Пентагону оголосив на початку зустрічі, яка до слова, стала уже 15-ю, що обіцяні Вашингтоном танки Абрамс, вже незабаром приїдуть до України.
- За словами Остіна, загалом США та глобальні партнери України виділили понад 76 мільярдів доларів прямої безпекової допомоги для оборони України і "зараз ці пожертви демонструють глибоку рішучість близько 50 країн, які зібралися тут".