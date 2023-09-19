Про створення коаліції на засіданні "Рамштайну" оголосив міністр оборони США Ллойд Остін.

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Які країни долучились:

Естонія;

Німеччина;

Люксембург;

Нідерланди;

Польща.

Коаліція також опікуватиметься питаннями довгострокової допомоги України. Крім того, Остін оголосив, що США підтримують підготовку українських пілотів.

"Сьогодні все це буде ключовими пунктами в порядку денному. Ми будемо дивитися як можна зміцнити роботу цієї коаліції в перспективі", – додав Остін.

Важливо! Цього року союзники створили авіаційну коаліцію для передачі Україні сучасних винищувачів, зокрема F-16. Відомо, що держава отримає щонайменше 61 літак із Данії та Нідерландів.

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