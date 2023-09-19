Про це безпосередньо перед початком зустрічі генерал сказав у коментарі журналістам "Радіо Свободи". Також на авіабазу прибув вже очільник Міноборони України Рустем Умєров та його американський колега Ллойд Остін.

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"Це буде чудова зустріч", – генерал Міллі перед початком "Рамштайну".

Міллі пообіцяв "чудову" зустріч перед початком "Рамштайну": відео

"Рамштайн" розпочався

Очільник Пентагону Ллойд Остін привітав нового міністра оборони Рустема Умєрова, який вперше з початку вступу на посаду бере участь у засіданні контактної групи. Також він почав виступ з подяки Олексію Резнікову "за його важку працю та самовідданість і за все, що він зробив для вільної України в безпечному світі".

"Я хочу вітати нового міністра оборони України Рустема Умєрова. Чудово, що ви тут. Мені дуже сподобався наш дзвінок кілька днів тому і, звичайно, сподобалася наша зустріч, яку ми щойно завершили. Я з нетерпінням чекаю тісної співпраці з вами та вашою командою", – сказав Остін.

Важливо. Формат "Рамштайн", який об'єднує понад 50 країн світу, започаткували з метою колективної підтримки України, щоби задовольнити оборонні потреби української армії в умовах протистояння повномасштабному вторгненню Росії.

Очільник Пентагону наголосив, що обіцяні Вашингтоном танки Абрамс, вже незабаром приїдуть до України. За словами Остіна, загалом США та глобальні партнери України виділили понад 76 мільярдів доларів прямої безпекової допомоги для оборони України і "зараз ці пожертви демонструють глибоку рішучість близько 50 країн, які зібралися тут".