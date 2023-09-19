Черговий "Рамштайн" відбувається 19 вересня у Німеччині. Міністр оборони США Ллойд Остін анонсував танки на полі бою в Україні під час вступної промови, яку транслював Пентагон, пише 24 Канал.
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Що відомо про Abrams в Україні
Ми говоримо про танки Abrams, які уже ось-ось будуть на полі бою в Україні,
– заявив глава Пентагону.
Генерал американської армії не уточнив, про яку саме кількість доставлених танків мовиться. Проте посадовець зазначив, що він радий повідомити цю звістку.
Ба більше, Ллойд Остін запевнив, що вклад США у військову допомогу Україні був потужним і залишається таким же.
"Тому ми будемо тісно співпрацювати з українськими партнерами, аби всю допомогу, яку ми надаємо Україні, використовували ефективно та належно", – зауважив глава Міноборони США.
Американський генерал також розповів про створення коаліції, у яку увійшли Естонія, Німеччина, Нідерланди, Польща та Люксембург. Ці країни займатимуться:
- передачею танків Leopard;
- навчанню пілотів на F-16;
- інформаційними технологіями.
Ба більше, Ллойд Остін привітав нового міністра оборони України Рустема Умєрова, який вперше бере участь у засіданні "Рамштайну".
Варто зауважити, що це 15 засідання Контактної групи з питань оборони України.
Що сказав Остін про контрнаступ ЗСУ
Ллойд Остін сказав, що контрнаступ Збройних Сил України досягає стійкого прогресу та продовжує впевнено просуватися.
Хоробрі українські війська проривають міцно укріплені рубежі російської армії. Прогрес України є свідченням бойового духу її народу. Можливості, надані членами цієї контактної групи в рамках нашого спільного зобов'язання, будуть життєво важливими під час поточних битв і надалі,
– запевнив глава Пентагону.
За його словами, зараз важливий момент на полі бою, адже українські війська проривають укріплені рубежі російської армії, проте здобутки залежать, зокрема, і від можливостей, які надають партнери.
Головні характеристики танку M1 Abrams / Інфографіка 24 Каналу
Передача танків Abrams Україні: коротко
- 25 січня 2023 року президент США Джо Байден заявив про передачу Україні 31 танка Abrams. Тоді президент Сполучених Штатів зауважив, що це підтримає можливість України захистити свою територію. Очільник США запевнив, що Вашингтон якомога скоріше розпочне навчання українських військових, проте для того, щоб танки почали використовуватись на полі бою, потрібен час.
- 31 серпня 2023 року речник командування армії США в Європі Мартіна О'Доннелла заявив, що орієнтовно 200 українських військовослужбовців завершили навчання на американських танках M1 Abrams на полігоні в Німеччині.
- Видання Politico тоді ж припустило, що Збройні Сили України зможуть отримати перші 10 танків Abrams вже у вересні 2023 року.
- Буквально 16 вересня секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що перші танки Abrams надійдуть в Україну вже найближчим часом. Тоді посадовець запевнив, що це одні з найважчих танків у світі, які важать 80 тонн.