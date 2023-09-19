Черговий "Рамштайн" відбувається 19 вересня у Німеччині. Міністр оборони США Ллойд Остін анонсував танки на полі бою в Україні під час вступної промови, яку транслював Пентагон, пише 24 Канал.

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Що відомо про Abrams в Україні

Ми говоримо про танки Abrams, які уже ось-ось будуть на полі бою в Україні,

– заявив глава Пентагону.

Генерал американської армії не уточнив, про яку саме кількість доставлених танків мовиться. Проте посадовець зазначив, що він радий повідомити цю звістку.

Ба більше, Ллойд Остін запевнив, що вклад США у військову допомогу Україні був потужним і залишається таким же.

"Тому ми будемо тісно співпрацювати з українськими партнерами, аби всю допомогу, яку ми надаємо Україні, використовували ефективно та належно", – зауважив глава Міноборони США.

Американський генерал також розповів про створення коаліції, у яку увійшли Естонія, Німеччина, Нідерланди, Польща та Люксембург. Ці країни займатимуться:

передачею танків Leopard;

навчанню пілотів на F-16;

інформаційними технологіями.

Ба більше, Ллойд Остін привітав нового міністра оборони України Рустема Умєрова, який вперше бере участь у засіданні "Рамштайну".

Варто зауважити, що це 15 засідання Контактної групи з питань оборони України.

Що сказав Остін про контрнаступ ЗСУ

Ллойд Остін сказав, що контрнаступ Збройних Сил України досягає стійкого прогресу та продовжує впевнено просуватися.

Хоробрі українські війська проривають міцно укріплені рубежі російської армії. Прогрес України є свідченням бойового духу її народу. Можливості, надані членами цієї контактної групи в рамках нашого спільного зобов'язання, будуть життєво важливими під час поточних битв і надалі,

– запевнив глава Пентагону.

За його словами, зараз важливий момент на полі бою, адже українські війська проривають укріплені рубежі російської армії, проте здобутки залежать, зокрема, і від можливостей, які надають партнери.

Головні характеристики танку M1 Abrams / Інфографіка 24 Каналу

Передача танків Abrams Україні: коротко