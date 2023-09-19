Очередной "Рамштайн" проходит 19 сентября в Германии. Министр обороны США Ллойд Остин анонсировал танки на поле боя в Украине во время вступительной речи, которую транслировал Пентагон, пишет 24 Канал .

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Что известно об Abrams в Украине

Мы говорим о танках Abrams, которые уже вот-вот будут на поле боя в Украине,

– заявил глава Пентагона.

Генерал американской армии не уточнил, о каком именно количестве доставленных танков говорится. Однако чиновник отметил, что он рад сообщить это известие.

Более того, Ллойд Остин заверил, что вклад США в военную помощь Украине был мощным и остается таким же.

"Поэтому мы будем тесно сотрудничать с украинскими партнерами, чтобы всю помощь, которую мы оказываем Украине, использовали эффективно и должно", – отметил глава Минобороны США.

Американский генерал также рассказал о создании коалиции, в которую вошли Эстония, Германия, Нидерланды, Польша и Люксембург. Эти страны будут заниматься:

передачей танков Leopard;

обучению пилотов на F-16;

информационными технологиями.

Более того, Ллойд Остин поздравил нового министра обороны Украины Рустема Умерова, который впервые принимает участие в заседании "Рамштайна".

Следует отметить, что это 15 заседание Контактной группы по обороне Украины.

Что сказал Остин о контрнаступлении ВСУ

Ллойд Остин сказал, что контрнаступление Вооруженных Сил Украины добивается устойчивого прогресса и продолжает уверенно продвигаться.

Храбрые украинские войска прорывают крепко укрепленные рубежи российской армии. Прогресс Украины – свидетельство боевого духа ее народа. Возможности, предоставленные членами этой контактной группы в рамках нашего совместного обязательства, будут жизненно важны во время текущих сражений и в дальнейшем,

– заверил глава Пентагона.

По его словам, сейчас важный момент на поле боя, ведь украинские войска прорывают укрепленные рубежи российской армии, однако достижения зависят, в частности, и от возможностей партнеров.

Главные характеристики танка M1 Abrams / Инфографика 24 Канала

Передача танков Abrams Украине: коротко