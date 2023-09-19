Очередной "Рамштайн" проходит 19 сентября в Германии. Министр обороны США Ллойд Остин анонсировал танки на поле боя в Украине во время вступительной речи, которую транслировал Пентагон, пишет 24 Канал .
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Что известно об Abrams в Украине
Мы говорим о танках Abrams, которые уже вот-вот будут на поле боя в Украине,
– заявил глава Пентагона.
Генерал американской армии не уточнил, о каком именно количестве доставленных танков говорится. Однако чиновник отметил, что он рад сообщить это известие.
Более того, Ллойд Остин заверил, что вклад США в военную помощь Украине был мощным и остается таким же.
"Поэтому мы будем тесно сотрудничать с украинскими партнерами, чтобы всю помощь, которую мы оказываем Украине, использовали эффективно и должно", – отметил глава Минобороны США.
Американский генерал также рассказал о создании коалиции, в которую вошли Эстония, Германия, Нидерланды, Польша и Люксембург. Эти страны будут заниматься:
- передачей танков Leopard;
- обучению пилотов на F-16;
- информационными технологиями.
Более того, Ллойд Остин поздравил нового министра обороны Украины Рустема Умерова, который впервые принимает участие в заседании "Рамштайна".
Следует отметить, что это 15 заседание Контактной группы по обороне Украины.
Что сказал Остин о контрнаступлении ВСУ
Ллойд Остин сказал, что контрнаступление Вооруженных Сил Украины добивается устойчивого прогресса и продолжает уверенно продвигаться.
Храбрые украинские войска прорывают крепко укрепленные рубежи российской армии. Прогресс Украины – свидетельство боевого духа ее народа. Возможности, предоставленные членами этой контактной группы в рамках нашего совместного обязательства, будут жизненно важны во время текущих сражений и в дальнейшем,
– заверил глава Пентагона.
По его словам, сейчас важный момент на поле боя, ведь украинские войска прорывают укрепленные рубежи российской армии, однако достижения зависят, в частности, и от возможностей партнеров.
Главные характеристики танка M1 Abrams / Инфографика 24 Канала
Передача танков Abrams Украине: коротко
- 25 января 2023 года президент США Джо Байден заявил о передаче Украине 31 танка Abrams. Тогда президент США отметил, что это поддержит возможность Украины защитить свою территорию. Глава США заверил, что Вашингтон как можно скорее начнет обучение украинских военных, однако для того, чтобы танки начали использоваться на поле боя, нужно время.
- 31 августа 2023 года представитель командования армии США в Европе Мартина О'Доннелла заявил, что ориентировочно 200 украинских военнослужащих завершили обучение на американских танках M1 Abrams на полигоне в Германии.
- Издание Politico тогда же предположило, что вооруженные силы Украины смогут получить первые 10 танков Abrams уже в сентябре 2023 года.
- Буквально 16 сентября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что первые танки Abrams поступят в Украину в ближайшее время. Тогда чиновник заверил, что это одни из самых тяжелых танков в мире, которые весят 80 тонн.