Об этом американский лидер заявил во время выступления по продлению военной помощи Украине. Его транслировал "Голос Америки", сообщает 24 Канал.

Читайте также Испания готова передать свои танки Leopard Украине

Историческое решение о предоставлении танков

Кроме заявления о предоставлении нашему государству 31 танка Abrams, Байден также акцентировал внимание на том, что Вашингтон как можно скорее начнет обучение украинских военных. Конечно, для того, чтобы эти танки начали использоваться на поле боя, нужно время. Поэтому и Белый дом хочет убедиться, что ВСУ смогут полностью использовать мощности западного оружия.

США предоставляют 31 танк M1 Abrams Украине, потому что это поддержит возможность Украины защитить свою территорию,

– сказал Байден.

В то же время он отметил, что это оружие поможет нашему государству достичь стратегических целей. По сути, танки Abrams наиболее боеспособные танки в мире.

Обратите внимание! В ходе своего выступления президент США Байден констатировал, что украинская армия готовится к очередному контрнаступлению.

Реакция украинской стороны

Глава Офиса Президента Андрей Ерман отреагировал в своем телеграм-канале на новость о предоставлении танков Abrams нашему государству. Он сказал, что это только начало сотрудничества по танкам.

Это сняты ограничения по поставкам таких вооружений. Теперь мы получим танки от США, Германии, Великобритании. И не только от них – дальше, больше,

– написал руководитель ОП.

Кроме того, он констатировал, что Вооруженным Силам нужны сотни самолетов и мы их обязательно будем иметь. И самое главное – мы освободим все украинские территории от российских оккупантов.

Совместное решение США и Германии по танкам

25 января правительство Германии приняло долгожданное для Украины решение – Берлин предоставит свои танки Leopard 2 Украине и дает "зеленый свет" на такие же поставки со стороны союзников, на вооружении которых есть эта немецкая техника.

Однако в Берлине ряд чиновников неоднократно заявляли о том, что свои танки Германия предоставит Украине, только когда на такой же шаг пойдет США. Поэтому между Берлином и Вашингтоном возник дипломатический конфликт. Накануне Пентагон заявлял, что в обозримом будущем танки Abrams не планируют передавать Украине из-за трудностей в обслуживании, и отметили, что немецкие и британские танки для ВСУ подойдут больше.

По данным американских чиновников, пообщавшихся со СМИ на условиях анонимности, предоставление танков Abrams Вашингтоном стало неким способом разрешить дипломатический конфликт с Германией и мотивировать Берлин одобрить положительное решение по танкам Leopard. Можно считать, что США и Германия совместно приняли решение о предоставлении танков Украине.