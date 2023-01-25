Про це американський лідер заявив під час виступу щодо продовження військової допомоги Україні. Його транслював "Голос Америки", повідомляє 24 Канал.

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Історичне рішення про надання танків

Окрім заяви про надання нашій державі 31 танку Abrams, Байден також заакцентував на тому, що Вашингтон якомога скоріше розпочне навчання українських військових. Звісно, що для того, аби ці танки почали використовуватись на полі бою, потрібен час. Тому й Білий дім хоче переконатись, що ЗСУ зможуть наповну використовувати потужності західної зброї.

США надають 31 танк M1 Abrams Україні, тому що це підтримає можливість України захистити свою територію,

– сказав Байден.

Водночас він зауважив, що ця зброя допоможе нашій державі досягти стратегічних цілей. Власне, танки Abrams найбільш боєздатні танки у світі.

Зверніть увагу! Під час свого виступу президент США Байден констатував, що українська армія готується до чергового контрнаступу.

Реакція української сторони

Глава Офісу Президента Андрій Єрман відреагував у своєму телеграм-каналі на новину про надання танків Abrams нашій державі. Він сказав, що це тільки початок співпраці щодо танків.

Це зняті обмеження з постачань таких озброєнь. Тепер ми отримаємо танки від США, Німеччини, Великої Британії. І не тільки від них – далі, більше,

– написав очільник ОП.

Окрім того, він констатував, що Збройним Силам потрібні сотні літаків і ми їх обов'язково матимемо. І щонайголовніше – ми звільнимо всі українські території від російських окупантів.

Спільне рішення США та Німеччини щодо танків

25 січня уряд Німеччини ухвалив довгоочікуване для України рішення – Берлін надасть свої танки Leopard 2 Україні та дає "зелене світло" на такі ж поставки з боку союзників, на озброєнні яких є ця німецька техніка.

Однак у Берліні низка посадовців неодноразово заявляла про те, що свої танки Німеччина надасть Україні тільки коли до такого ж кроку вдасться США. Через це між Берліном та Вашингтоном виник дипломатичний конфлікт. Напередодні Пентагон заявляв, що у найближчому майбутньому танки Abrams не планують передавати Україні через труднощі в обслуговуванні й зазначили, що німецькі та британські танки для ЗСУ підійдуть більше.

За даними американських посадовців, які поспілкувалися зі ЗМІ на умовах анонімності, надання танків Abrams Вашингтоном, став таким собі способом вирішити дипломатичний конфлікт з Німеччиною та мотивувати Берлін схвалити позитивне рішення щодо танків Leopard. Тож можна вважати, що США та Німеччина спільно ухвалили рішення щодо надання танків України.