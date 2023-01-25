Згідно з наявними даними, Україна може розраховувати на кілька десятків Leopard від Іспанії. Відомо, що ці танки перебувають у хорошому стані.
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Україна отримає ще більше Leopard
Як розповідають журналісти, уряд Іспанії ще у 1998 році придбав 53 танки Leopard. Вони перебувають у логістичному центрі Casetas, що у Сарагосі. Відомо, що щонайменше 20 цих бойових машин перебувають у хорошому стані. Решта ж потребує втручань, адже танки буквально простоювали.
Крім того, Іспанія має Leopard, які використовувалися у Сеуті та Мелільї. Але існують низькі шанси, що конкретно ці танки можуть передати Україні.
Іспанські видання нагадують, що Педро Санчес, прем'єр-міністр країни, був першим лідером, який ще влітку закликав надати Україні Leopard. Правда, у серпні міністерка оборони Маргарита Роблес запевняла, що машини перебувають в "абсолютно жалюгідному" стані. Мовляв, такі танки використовувати просто неможливо.
Основні характеристики танків Leopard / Інфографіка 24 Каналу
Рішення Німеччини запустило ланцюгову реакцію
- Нагадаємо, що низка держав упродовж кількох тижнів активно тиснули на Німеччину. Адже вони не мали право передати німецькі Leopard без відповідного дозволу. А з ним канцлер Олаф Шольц відверто не поспішав, щоб буцімто не спровокувати ескалацію.
- І лиш 24 січня стало відомо, що Німеччина передасть нам щонайменше одну роту танків Leopard 2A6. І саме це буквально розв'язало руки союзникам України.
- Наприклад, прем'єр-міністр Нідерландів заявив, що країна готова придбати 18 танків Leopard 2, орендованих у Німеччини. Після цього бойові машини планують передати ЗСУ.
- Також постачання Leopard 2 розглядає Норвегія. Вона готова передати нам до 8 бойових машин. Але і це ще не все.
- У рамках зустрічі "Рамштайн" 12 держав домовилися про те, що передадуть нашому війську близько 100 Leopard 2. Нагадаємо, що чи не найактивніше це питання проштовхувала Польща, яка всіляко тиснула на Німеччину.
- До слова, весь цей рух також став причиною обговорення можливого надання Україні американських Abrams. Відомо, що нашому війську можуть передати близько 30 таких танків. Але офіційних заяв щодо цього Пентагон ще не робив.