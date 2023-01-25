Відомо, що адміністрація Байдена завершує плани відправити до України близько 30 американських Abrams. Як зазначають чиновники, дотичні до обговорення, відповідну заяву можуть озвучити вже цього тижня. Відкритим залишається лише питання часу.

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Abrams будуть, але не відразу

Слід розуміти, що терміни фактичного постачання Україні танків досі невідомі. Партнери не надають нам зброю без попереднього проходження навчання. Як правило, для опанування американських танків потрібно кілька місяців. За цей час військові отримують необхідні навички та знання, які дозволяють ефективно використовувати танки.

Передача танків Abrams може бути частиною спроби розв'язати дипломатичну суперечку з Німеччиною. Нагадаємо, що Берлін упродовж останніх тижнів наголошував на тому, що передасть Leopard тоді, коли свої танки спрямує Вашингтон.

Нагадаємо, що США не поспішали передавати танки. У Вашингтоні, хоч і не знімали з розгляду це питання, офіційні особи були дещо категоричними. Наприклад, минулого тижня вони заявили, що "зараз не найкращий час відправляти 70-тонні танки M1 Abrams". Причин кілька, і вони прості: танки дорогі, потребують значної підготовки.

Крига скресла у питанні передачі танків