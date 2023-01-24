Всього, за результатами зустрічі "Рамштайн" 12 країн домовились, що передадуть Україні близько 100 танків Leopard. 24 Канал зібрав усе, що відомо про кількість країн, які готові передати танки.

Увага Німеччина передає Україні щонайменше роту танків Leopard 2, – Spiegel

Польща та Фінляндія офіційно запросили схвалення

Офіційно про свій намір надати Україні свої танки Leopard 2 вже заявили Польща та Фінляндія. Варшава уже відправила відповідний запит на понад 10 одиниць танків, його схвалення очікують 25 січня, тобто завтра.

Зверніть увагу! Очікується, що цього ж дня Німеччина оголосить про постачання Leopard, задовольнивши прохання Польщі щодо передачі танків, що є у Варшави, так і відправивши власні танки.

Іспанія, Нідерланди та Данія також готові передати частину своїх танків, їм також для цього необхідна згода Німеччини, як країни, де виробляється відповідна військова техніка.

Зокрема, уряд Німеччини має схвалити ліцензію на експорт, якщо країни хочуть постачати свої танки третім країнам, як-от Україна.

Німеччина передасть роту танків

Сьогодні ввечері видання Spiegel повідомило, що Німеччина таки надасть дозвіл на експорт, у тому числі для країн Скандинавії.

Щодо кількості танків Leopard, які може передати сама Німеччина, йдеться про щонайменше роту танків. Так, Bloomberg ще раніше повідомляв, що у випадку згоди, уряд Німеччини дасть згоду на передачу 14 танків Leopard.

Скільки можуть передати країни Скандинавії

Нідерланди розглядають можливість купівлі 18 танків Leopard 2, орендованих у Німеччині, а потім передачі їх Україні. Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Тоді як Норвегія планує передати Україні 8 танків Leopard 2. Зауважимо, що на озброєнні в Норвегії перебуває 52 одиниці Leopard 2A4NO, з яких тільки 36 в активній експлуатації, а решта – 16 на зберіганні.

Танки Abrams від США

Сьогодні видання Politico також повідомило, що адміністрація Байдена розглядає можливість відправки 30 – 50 танків Abrams Україні.

Оголошення про передачу Abrams є частиною домовленостей з Німеччиною, яка зі свого боку погодиться передати Україні свої танки Leopard, а також дасть зелене світло на постачання Leopard іншими країнами.

До теми У Пентагоні відреагували на публікації ЗМІ про танки Abrams для України

Важливо! Сьогодні зранку, 24 січня генсек НАТО Столтенберг заявив, що країни "можуть готувати" танки Leopard до передання Україні, бо "невдовзі буде рішення".