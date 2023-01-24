Всего по результатам встречи "Рамштайн" 12 стран договорились, что передадут Украине около 100 танков Leopard. 24 Канал собрал все, что известно о количестве стран, готовых передать танки.

Внимание Германия передает Украине минимум роту танков Leopard 2, – Spiegel

Польша и Финляндия официально пригласили одобрение

Официально о своем намерении предоставить Украине свои танки Leopard 2 уже заявили Польша и Финляндия. Варшава уже отправила соответствующий запрос более 10 единиц танков, его одобрение ожидают 25 января, то есть завтра.

Обратите внимание! Ожидается, что в этот же день Германия объявит о поставках Leopard, удовлетворив просьбы Польши относительно передачи танков, имеющихся в Варшаве, так и отправив собственные танки.

Испания, Нидерланды и Дания готовы передать часть своих танков, им также для этого необходимо согласие Германии, как страны, где производится соответствующая военная техника.

В частности, правительство Германии должно одобрить лицензию на экспорт, если страны хотят поставлять свои танки третьим странам, таким как Украина.

Германия передаст роту танков

Сегодня вечером издание Spiegel сообщило, что Германия таки предоставит разрешение на экспорт, в том числе для стран Скандинавии.

О количестве танков Leopard, которые может передать сама Германия, речь идет о по меньшей мере роте танков. Так, Bloomberg еще ранее сообщал, что в случае согласия правительство Германии даст согласие на передачу 14 танков Leopard.

Сколько могут передать страны Скандинавии

Нидерланды рассматривают возможность покупки 18 танков Leopard 2, арендованных в Германии, а затем передачи их Украине. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

В то время как Норвегия планирует передать Украине 8 танков Leopard 2. Заметим, что на вооружении в Норвегии находятся 52 единицы Leopard 2A4NO, из которых только 36 в активной эксплуатации, а остальные – 16 на хранении.

Танки Abrams от США

Сегодня издание Politico также сообщило, что администрация Байдена рассматривает возможность отправки 30-50 танков Abrams Украине.

Объявление о передаче Abrams является частью договоренностей с Германией, со своей стороны согласится передать Украине свои танки Leopard, а также даст зеленый свет на поставки Leopard другими странами.

К теме В Пентагоне отреагировали на публикации СМИ о танках Abrams для Украины

Важно! Сегодня утром, 24 января, генсек НАТО Столтенберг заявил, что страны "могут готовить" танки Leopard к передаче Украине, потому что "вскоре будет решение".