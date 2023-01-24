По информации SPIEGEL, речь идет как минимум об одной компании Leopard 2A6. В то же время официальных данных о решении нет.

К теме США уже в ближайшее время могут объявить о передаче Abrams Украине, – WSJ

Решение принято: Германия доставит в Украину боевые танки Leopard-2,

– говорится в сообщении.

Другие союзники, включая страны Скандинавии, также смогут доставить в Украину боевые танки Leopard -2. Отмечают, что правительство Германии хочет предоставить разрешение на экспорт принадлежащих другим государствам танков, таким как Польша.

Немецкому решению, вероятно, предшествовали интенсивные консультации нескольких дней с союзниками, особенно в Вашингтоне.

Мол, Шольц всегда подчеркивал, что хочет поставлять боевые танки только совместно с другими странами, включая США.

Официально решение может быть оглашено уже завтра

На сайте Бундесвера обнародовали анонс рассмотрения вопроса передачи танков Leopard из Германии в Украину на среду, 25 января. Так что официально объявить решение могут уже завтра.

В рамках актуального вопроса в среду, 25 января 2023 года, Бундестаг рассмотрит вопрос о возможных поставках танков Leopard из Германии в Украину,

– говорится в сообщении.

Отмечают, что день был установлен по просьбе парламентской группы ХДС/ХСС, которая хочет "прекратить леопардовую блокаду федерального правительства" и опасается потери доверия к федеральному правительству среди союзников.

Почему Украине нужны танки Leopard / Инфографика 24 канала

Коротко о затягивании решения по передаче "леопардов" Украине

20 января в Германии прошло заседание в формате "Раммштайн". Союзники Украины не пришли к общему решению по передаче танков Leopard.

Первой о готовности передать Украине танки заявила Польша. Она уже официально попросила у Германии одобрение.

В Евросоюзе обвинили Германию в блокировании передачи Украине танков Leopard и призвали немедленно принять решение. Берлин предупредили, что Россия может выиграть войну, если решение не будет принято в ближайшее время.

Обратите внимание! По данным издания ABC News, 12 стран поддержали предоставление Украине танков Leopard. Всего союзники могут передать 100 танков Leopard.

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