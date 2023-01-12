Что известно о танках Leopard, какие характеристики и преимущества у них перед другими машинами, и почему именно подходят Украине – читайте в материале 24 Канала.

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Танковый прорыв: сколько "Леопардов" получит Украина

В среду, 11 января, во Львове президент Польши Анджей Дуда заявил об историческом решении – предоставление Украине танков Leopard. Польша передаст Украине первую роту собственных танков Leopard в рамках международной коалиции.



Дуда посетил Зеленского во Львове с необъявленным визитом / фото Офиса Президента

До этого предоставление современных танков Украине было среди оружейных табу. Их производитель – Германия, блокировала этот процесс и не давала согласие другим странам, имеющим на вооружении танки Leopard, на передачу их Украине. Из-за позиции Германии Польша и другие союзники передавали нам только устаревшие танки советского производства в рамках программы "кругового оборота". Однако, после объявления США о предоставлении Украине PATRIOT, лед, похоже, тронулся.

Немецкий политикум под давлением общества и здравого смысла все же решился дать "добро". Без согласия производителей танков другие страны НАТО не имели права передавать их Украине.

Отметим, что собственный большой опрос общественного мнения Bild указывает, что более 70% немцев считают, что давать Украине нужно все, что нужно, и только 29% убеждены, что бронетранспортеров Marder будет достаточно.

10 января министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила прифронтовый Харьков и собственными глазами увидела, что бывает, если вовремя не предоставить Украине все необходимое. Тогда же ее украинский коллега Дмитрий Кулеба заявил, что предоставление танков Leopard –вопрос времени и рано или поздно они появятся в Украине.



Анналена Бербок в героическом Харькове вместе с Дмитрием Кулебой / фото МИД Украины

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Ждать, как оказалось, долго не пришлось. На следующий день Анджей Дуда во Львове объявил о действительно историческом решении.

Заявление Дуды – это первая ласточка, поэтому можно ожидать, что парк танков Leopard в Украине существенно увеличится и станет основой бронированного кулака ВСУ для удара по российским оккупантам.

Обратите внимание! Танковая рота ВСУ состоит из десяти танков: один танк управления и три взвода по три танка. Такое же количество и в танковой роте русской армии. Сколько танков отправит Варшава – неизвестно, ведь по стандартам НАТО рота включает в себя 14 единиц.



Украина особенно заинтересована в получении "Леопардов". В Европе их насчитывается более 2 000 единиц, и они находятся на вооружении 13 стран. Сейчас известно о намерении Испании передать Украине около 40 танков Leopard 2А4. Также в скором времени должна раскрыть свои планы и Германия.

Почему Украине нужны именно "Леопарды"

Leopard – это топовый танк, который производят немецкие концерны Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann, значительно превосходящий российские образцы. Достаточное количество этой техники способно изменить ситуацию не только на поле боя, но вообще в войне.

Танк – это наступательное оружие и эффективный инструмент прорыва. Именно в ней сейчас нуждается ВСУ для разгрома оккупантов. В настоящее время Украина планирует наступательные операции на Запорожском направлении и на Донбассе и танки Leopard должны играть важную роль в этих планах.

Ожидается, что Украина получит Leopard 2А4. Leopard 2 – основной боевой танк НАТО и самый распространенный. В настоящее время было изготовлено более 3500 танков этого типа различных модификаций, эксплуатируемых во всем мире.

Фактически, "Леопард" – это самый массовый танк в Европе, который логистически проще всего отправлять в Украину. Более того, этот танк проще всего обслуживать, ремонтировать, снабжать запчастями, инструментами, боеприпасами и т.д. Все это говорит о том, что нам выгодно его получить. По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, эти танки даже выгоднее получить, чем, например, Abrams, Challenger или Leclerc.

Любопытно! Кроме того, что немецкий "Леопард" считается одной из лучших боевых машин мира, эти танки также являются одними из самых дорогих – по разным оценкам, в зависимости от модификации, от 6,7 миллиона долларов и выше.

Leopard для ВСУ – чего так испугалась Россия – смотрите видео:

Leopard 2А4 – серийная версия модификации немецкого танка Leopard 2, производившаяся в 1985–1992 годах. С тех пор танк получил значительное количество модернизаций.



Leopard 2 (более старой модификации) во время учений НАТО "Франконский щит", 1986 /

фото Bundesarchiv, Arne Schambeck

История возникновения танка ведет начало с немецко-американского проекта 60-х годов MBT-70, который впоследствии разделился на две отдельные национальные разработки. будущие Leopard 2 и еще один известный танк M1 Abrams. Последние рано или поздно должны появиться на вооружении ВСУ.

В то же время, по словам Коваленко, одна батальонная тактическая группа (БТГ) – это 11 танков. Поэтому для формирования и полной комплектации от пяти до десяти БТГ Украине нужно будет от 55 до 110 танков.

Танк Leopard 2A4 – основные характеристики

Экипаж: 4 человека,

Боевая масса – от 50 до 63 тонн,

Броня – комбинированная противоснарядная, навесная,

Пушка – 120-миллиметровая Rheinmetall Rh-120,

Боекомплект – 42 снаряда,

Прицелы – лазерный EMES-15 с тепловизорным каналом, перископический PERI-R17, вспомогательный FERO-Z18,

Пулеметы – два 7,62-миллиметров MG3

Скорость по шоссе – до 72 километров в час,

Запас хода по шоссе – до 550 километров,

Способен преодолевать ров глубиной 3 метра,

Способен преодолевать брод глубиной 4 метра.

Как работают мощные "Леопарды": смотрите видео

Почему "Леопарды" – идеальные танки для современной войны

Танк прошел глубокую модернизацию:

машина получила кардинальное улучшение бронезащиты башни,

были приняты дополнительные меры по повышению выживания экипажа,

установлена новая цифровая система управления огнем.

Из-за увеличения уровня бронезащиты масса танка возросла до 55 тонн.

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Обратите внимание! Башня и корпус Leopard 2 сварные. В конструкции бронекорпуса и башни использованы комбинированные брони третьего поколения. Боевое отделение танка обшито изнутри кевларовым подбоем, которое должно остановить вторичные осколки в случае пробития брони. Фактически – это неприступная крепость на гусеницах.

Преимущества Leopard

В лобовой проекции Leopard 2A4 содержит 125-миллиметровый подкалиберный боеприпас советских танков на расстоянии 1,5 километра.

Leopard 2А4 оснащен 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой Rh-120 от Rheinmetall длиной в 44 калибра (пробивает до 560 миллиметров танковой брони на расстоянии 2 километра, т.е. поражает любой российский танк ). С пушкой спаренный пулемет калибра 7,62-мм MG3, а еще один пулемет MG3 установлен на турельной установке над заряжающим люком.

Rh-120 от Rheinmetall длиной в 44 калибра (пробивает до 560 миллиметров танковой брони на расстоянии 2 километра, т.е. ). С пушкой спаренный пулемет калибра 7,62-мм MG3, а еще один пулемет MG3 установлен на турельной установке над заряжающим люком. Leopard 2 способен вести эффективный огонь на дальности до 5 километров во время движения по бездорожью .

. На поле боя Leopard 2А4 чаще используют бронебойный подкалиберный снаряд DM43 и кумулятивно-обломочный DM12.

Leopard 2А4 оборудован тепловизионными и инфракрасными прицелами ночного видения. У командира танка установлен панорамный перископический прицел PERI-R-12 со стабилизатором. При необходимости, командир машины может самостоятельно наводить пушку без наводчика.

Кстати, мотор танка – это 1500-сильный 12-цилиндровый турбированный дизель, обеспечивающий удельную мощность на уровне 27.3 л.с./т, являющийся крайне высоким показателем (российские образцы даже на бумаге имеют худшие заявленные показатели).

Скорость машины составляет до 68 км/ч. При этом танк имеет реверсный ход на уровне 31 километр в час. Для полного разворота на одном месте Leopard 2A4 требуется всего 10 секунд.

Важно понять, что западные танки из стран НАТО точно лучше, чем те, которые есть на вооружении в России. В общем, вся так называемая путинская специальная операция с вторжением в Украину доказала, что Россия почти по всем позициям отстает от западных разработок, а ее оружие и техника не соответствуют распиаренным характеристикам.