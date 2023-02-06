О прибытии Leopard 2 в Польшу сообщила министр обороны Канады Анита Ананд. Также она показала соответствующее фото, информирует 24 Канал.
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Первый канадский основной боевой танк Leopard 2, который мы подарили Украине, прибыл в Польшу,
– отметила Ананд.
Также глава Минобороны добавила, что союзники уже в ближайшее время будут учить Вооруженные Силы Украины пользоваться этой техникой. Отметим, что "Леопард" был отправлен из Канады в Польшу 4 февраля.
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Основные преимущества танков Leopard / инфографика 24 канала
Украина получит "Леопарды": последние новости
- Недавно Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинские воины начнут обучение на танках Leopard 2 уже 6 февраля.
- Германия согласилась предоставить нашему государству также Leopard 1. Компании Rheinmetall и FFG могут отремонтировать значительную часть имеющихся у них танков и предоставить их Украине. Суммарно у обеих компаний есть 187 танков Leopard 1.
- В Португалии также заявили, что предоставят Украину "Леопарды". В частности, планируют отправить 4 танка.
- Заметим, что к "танковой коалиции" уже присоединились не менее 12 государств. Украина получит Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams.