О прибытии Leopard 2 в Польшу сообщила министр обороны Канады Анита Ананд. Также она показала соответствующее фото, информирует 24 Канал.

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Первый канадский основной боевой танк Leopard 2, который мы подарили Украине, прибыл в Польшу,

– отметила Ананд.

Также глава Минобороны добавила, что союзники уже в ближайшее время будут учить Вооруженные Силы Украины пользоваться этой техникой. Отметим, что "Леопард" был отправлен из Канады в Польшу 4 февраля.

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Основные преимущества танков Leopard / инфографика 24 канала

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