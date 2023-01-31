Об этом сказал глава МИД Дмитрий Кулеба на брифинге, передает 24 Канал.

Важно Австрия и Венгрия решили не отправлять оружие в Украину, – СМИ

К этому, по словам Кулебы, приложил особые усилия Владимир Зеленский. Как сказал ранее сам президент, "танковая коалиция" насчитывает уже 12 участников.

Еще рано называть все страны и их взносы, потому что некоторые из них должны принять формальные решения в соответствии со своими внутренними процедурами. Могу лишь отметить, что в первой волне взносов ВСУ получат от 120 до 140 единиц современных танков западных моделей,

– заметил Кулеба.

В этом контексте речь идет о Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams.

"Это не малое количество, но мы продолжаем работать как над расширением "танковой коалиции", так и над увеличением вкладов участников", – добавил глава МИД Украины.

Кулеба напомнил, что Украина также нуждается в реактивных истребителях и дальнобойных ракетах. Глава МИД подчеркнул, что это не оружие эскалации, это оружие защиты и сдерживания агрессии.​

Как создавалась "танковая коалиция"

Первыми о передаче танков Leopard заявила Польша. Произошло это еще 11 января 2023 года. Впоследствии к ней присоединились и другие страны. Однако решение требовало согласия канцлера Германии Олафа Шольца.

В конце концов Германия приняла долгожданное для Украины решение по танкам Leopard 2. От Берлина наше государство получит роту таких танков.

Нидерланды также согласились предоставить Украине танки. Страна заявила, что может купить танки, арендуемые сейчас у Германии, и передать их Украине.

Франция стала первой страной, которая согласилась передать в Украину образцы западной бронетехники. В частности французский президент Эммануэль Макрон 4 января заявил о передаче ВСУ легких танков AMX-10 RC и бронетранспортеров АCMAT Bastion.

Среди стран, уже заявивших о готовности передачи танков Украине, есть Канада, США, Великобритания, а также Финляндия.