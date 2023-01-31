Об этом сказал глава МИД Дмитрий Кулеба на брифинге, передает 24 Канал.
Важно Австрия и Венгрия решили не отправлять оружие в Украину, – СМИ
К этому, по словам Кулебы, приложил особые усилия Владимир Зеленский. Как сказал ранее сам президент, "танковая коалиция" насчитывает уже 12 участников.
Еще рано называть все страны и их взносы, потому что некоторые из них должны принять формальные решения в соответствии со своими внутренними процедурами. Могу лишь отметить, что в первой волне взносов ВСУ получат от 120 до 140 единиц современных танков западных моделей,
– заметил Кулеба.
В этом контексте речь идет о Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams.
"Это не малое количество, но мы продолжаем работать как над расширением "танковой коалиции", так и над увеличением вкладов участников", – добавил глава МИД Украины.
Кулеба напомнил, что Украина также нуждается в реактивных истребителях и дальнобойных ракетах. Глава МИД подчеркнул, что это не оружие эскалации, это оружие защиты и сдерживания агрессии.
Как создавалась "танковая коалиция"
- Первыми о передаче танков Leopard заявила Польша. Произошло это еще 11 января 2023 года. Впоследствии к ней присоединились и другие страны. Однако решение требовало согласия канцлера Германии Олафа Шольца.
- В конце концов Германия приняла долгожданное для Украины решение по танкам Leopard 2. От Берлина наше государство получит роту таких танков.
- Нидерланды также согласились предоставить Украине танки. Страна заявила, что может купить танки, арендуемые сейчас у Германии, и передать их Украине.
- Франция стала первой страной, которая согласилась передать в Украину образцы западной бронетехники. В частности французский президент Эммануэль Макрон 4 января заявил о передаче ВСУ легких танков AMX-10 RC и бронетранспортеров АCMAT Bastion.
Среди стран, уже заявивших о готовности передачи танков Украине, есть Канада, США, Великобритания, а также Финляндия.