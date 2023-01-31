Собственно, соответствующее заявление министры обороны Австрии и Венгрии – Клаудия Таннер и Кристоф Салай-Бобровницкий – сделали в понедельник, 30 января, на встрече в Будапеште. Объяснили это тем, что не хотят, чтобы война между Украиной и Россией обострялась.

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Позиция Австрии и Венгрии относительно войны "четкая"

И в Вене, и в Будапеште не устают говорить, что стоят "на стороне мира", не будут передавать оружие и этим показывают свою четкую позицию относительно войны.

В то же время следует сказать, что эти страны продолжают помогать беженцам, которые бегут от смерти, хотя это все же больше касается Австрии, чем Венгрии, поскольку Будапешт часто отказывает в приюте людям, приезжающим из Украины.

Обратите внимание! Количество запросов на убежище в Австрии в прошлом году выросло в три раза – то есть до 108 490 заявлений. А в Венгрии зарегистрировали всего 46 запросов, потому что страна отказывается регистрировать беженцев. И происходит это вопреки законодательству Европейского Союза.

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