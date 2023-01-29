Журналист Tichys Einblich Роланд Тичи заявил, что Орбан разрушает надежду на то, что Путин рано или поздно откажется от войны. Поскольку приближаются выборы, а проигравшие войну не выиграют гонку за президентское кресло, даже если она будет сфальсифицированной.
Интересно Ситуация сложная, но контролируемая – Резников о боях на Востоке
Орбан снова заговорил о войне в Украине
В ходе встречи с журналистами в Будапеште глава правительства Венгрии заявил, что знает о жестокости россиян, ведь в 1956 году они повесили тогдашнего премьер-министра Имре Надя. Эти слова якобы должны указывать на то, что Орбан не пророссийский.
Он добавил, что страна-террористка исторически демонстрировала, что в начале войны она была слаба из-за "коррупции, разгильдяйства, некомпетентности командиров и ужасающих тактических ошибок". Однако якобы оккупанты "очень скоро переключаются, мобилизуют свои силы и быстро учатся"
Орбан считает, что целью России в войне не является полное завоевание Украины, ведь это вызовет сопротивление населения и "партизанскую войну". Оккупанты стремятся создать так называемую буферную зону примерно вдоль линии столкновения на Донбассе.
Венгерский премьер также подверг критике США и ЕС за якобы отсутствие четкой стратегии в отношении войны. Ведь у них есть только стратегия "усиления обоснованного сопротивления Украины".
Сначала это было 5 000 шлемов, теперь это уже танки,
– высмеивает Орбан решение канцлера Германии Шольца.
По его словам, если следовать такой логике, введение сухопутных войск НАТО неизбежно, ведь в Украине "рано или поздно закончатся мужчины".
Венгрия играет на стороне России
- Во время разговора с журналистами Орбан также заявлял, что если бы Россия быстро захватила Украину или пошла "дружественным путем", то наступил бы мир. Однако сейчас такое развитие событий уже невозможно.
- Также известно, что Венгрия блокирует решения в отношении санкций и ограничений, которые Евросоюз планирует наложить на Россию. Однако, к счастью, странам ЕС все-таки удалось продлить ограничения, наложенные на государство-террориста после 2014 года. Они будут длиться до 31 июля 2023 года.
- Заметим, что экс-глава Министерства иностранных дел Андрей Дещица считает, что если бы Орбан посетил Бородянку, Харьков или другие города, страдающие от российских обстрелов, то у него было бы совсем другое восприятие войны.