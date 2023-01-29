Журналист Tichys Einblich Роланд Тичи заявил, что Орбан разрушает надежду на то, что Путин рано или поздно откажется от войны. Поскольку приближаются выборы, а проигравшие войну не выиграют гонку за президентское кресло, даже если она будет сфальсифицированной.

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Орбан снова заговорил о войне в Украине

В ходе встречи с журналистами в Будапеште глава правительства Венгрии заявил, что знает о жестокости россиян, ведь в 1956 году они повесили тогдашнего премьер-министра Имре Надя. Эти слова якобы должны указывать на то, что Орбан не пророссийский.

Он добавил, что страна-террористка исторически демонстрировала, что в начале войны она была слаба из-за "коррупции, разгильдяйства, некомпетентности командиров и ужасающих тактических ошибок". Однако якобы оккупанты "очень скоро переключаются, мобилизуют свои силы и быстро учатся"

Орбан считает, что целью России в войне не является полное завоевание Украины, ведь это вызовет сопротивление населения и "партизанскую войну". Оккупанты стремятся создать так называемую буферную зону примерно вдоль линии столкновения на Донбассе.

Венгерский премьер также подверг критике США и ЕС за якобы отсутствие четкой стратегии в отношении войны. Ведь у них есть только стратегия "усиления обоснованного сопротивления Украины".

Сначала это было 5 000 шлемов, теперь это уже танки,

– высмеивает Орбан решение канцлера Германии Шольца.

По его словам, если следовать такой логике, введение сухопутных войск НАТО неизбежно, ведь в Украине "рано или поздно закончатся мужчины".

Венгрия играет на стороне России