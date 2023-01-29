Журналіст Tichys Einblich Роланд Тічі заявив, що Орбан руйнує надію на те, що Путін рано чи пізно відмовиться від війни. Позаяк наближаються вибори, а ті, хто програв війну, не виграють перегони за президентське крісло, бодай навіть вони будуть сфальшованими.

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Орбан знову заговорив про війну в Україні

Під час зустрічі із журналістами в Будапешті глава уряду Угорщини заявив, що знає про жорстокість росіян, адже у 1956 році вони повісили тодішнього прем'єр-міністра Імре Надя. Ці слова нібито повинні вказувати на те, що Орбан не є проросійським.

Він додав, що країна-терористка історично демонструвала, що на початку війни вона була слабка через "корупцію, нехлюйство, некомпетентність командирів і жахливі тактичні помилки". Проте буцімто окупанти "дуже скоро перемикаються, мобілізують свої сили та швидко вчаться"

Орбан вважає, що метою Росії у війні не є повне завоювання України, адже це викличе опір населення й "партизанську війну". Окупанти прагнуть створити так звану буферну зону приблизно вздовж лінії зіткнення на Донбасі.

Угорський прем'єр також розкритикував США і ЄС за нібито відсутність чіткої стратегії щодо війни. Адже вони мають лише стратегію "посилення обґрунтованого опору України".

Спочатку це було 5 000 шоломів, тепер це вже танки,

– висміює Орбан рішення канцлера Німеччини Шольца.

За його словами, якщо слідувати логіці, введення сухопутних військ НАТО є неминучим, адже в Україні "рано чи пізно закінчаться чоловіки".

Угорщина грає на стороні Росії