Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Коваленка в телеграмі.

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Що сказали в ЦПД після переговорів в Саудівській Аравії

Безпекова допомога Україні, розвіддані і підтримка 30-денного припинення вогню США з подальшим донесенням цього Росії в очікуванні їх позиції – це хороший результат, який переніс мʼяч на поле Росії, яка намагалася зірвати зустріч української та американської делегацій у Джидді,

– зазначив Андрій Коваленко.

Він вказав, що такий сценарій "дозволяв Кремлю й надалі диктувати свою повістку", переклавши відповідальність за зрив переговорів на Україну. Бо інформаційно, як наголосив Коваленко, Росія на Заході проводить пропагандистську кампанію, що це саме Україна, а не вони, не хоче миру.

Крім того, це однозначно скорочувало б обсяги військової допомоги Україні з боку США, давало можливість завищувати вимоги.

"Не секрет, що Росія розраховувала викласти на стіл вимогу віддати їм Херсон та Запоріжжя, на що Україна ніколи не піде. Той факт, що переговори тривають, свідчить про те, що ставка на конфлікт не спрацьовує", – зазначив керівник ЦПД.

Коваленко вказав, що, очевидно, Дональд Трамп більше зацікавлений не в конфронтації, а в конструктивному діалозі, що має привести до певного результату.

Те, що переговори ведуться протягом тривалого часу, говорить про досягнення певного рівня взаєморозуміння між сторонами. Рано чи пізно американська та українська сторони узгодять свої позиції та поставлять Росію перед фактом,

– зазначив він.

Коваленко додав, що залишається відкритим питання, наскільки російська дипломатія, яка робила ставку на зрив переговорів, готова до такого розвитку подій.

"Чи має Лавров запасний сценарій на цей випадок – адже українсько-американське взаєморозуміння позбавляє Росію ініціативи у переговорах", – резюмував керівник ЦПД.