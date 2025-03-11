Україна погодилася на 30-денне припинення вогню, тепер відповідь за Росією. Кореспондентка української служби "Голосу Америки" Марія Ульяновська в етері 24 Каналу оглянула основні заяви делегацій після переговорів у Джидді.

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Про припинення вогню

США нарешті знімають паузу в наданні Україні військової допомоги та обміні розвідданими. Мовиться, зокрема, про ті, що стосуються території Росії.

Американська делегація зазначила, що перед тим, як розпочати переговори щодо зупинення війни, потрібно припинити стрілянину. Україна вже погодилась, тепер США принесуть це питання до Росії. Вони сподіваються на позитивну відповідь для якнайшвидшого початку припинення вогню на 30 днів, щоб оцінити його ефективність.

Відповідальність за припинення війни тепер лежить на Росії,

– зазначила Марія Ульяновська.

Який крок буде наступним після дотримання перемир'я

Радник з нацбезпеки Майк Волц зазначив, що США переходять від питання "чи можливо завершити війну?" до того "як це можна зробити?". Якщо 30-денне перемир'я буде дотримано, наступним кроком стане обговорення подальших мирних перемовин.

Делегації вже узгодили склад майбутніх переговорних груп для перемовин між Росією та Україною щодо припинення війни,

– повідомила кореспондентка української служби "Голосу Америки".

Україна наголосила, що європейські партнери повинні брати участь у перемовинах для досягнення тривалого і стійкого миру.

Які ключові теми обговорювалися під час зустрічі

Волц зазначив, що президент Дональд Трамп вів паралельні перемовини з росіянами та українцями, намагаючись посадити обидві сторони за стіл переговорів.

США були налаштовані на ці переговори у Джидді досить оптимістично, зокрема висловили бажання побачити готовність України до миру та які поступки вона готова зробити.

Під час перемовин обговорювались 2 ключові теми:

пропозиція України щодо кроків до завершення війни, етапи, принципи, "червоні лінії", на що Київ готовий і не готовий;

детальний план припинення вогню на морі та в повітрі.

Що з угодою про корисні копалини

Угоду про видобуток надр теж обговорювали, але поки що відклали. За результатами комюніке, стало зрозуміло, що укладення цієї угоди залишається пріоритетом, і США очікують, що Україна підпише її в найближчому майбутньому.

На чому наголошувала Україна

За словами Ульяновської, Україна говорила про гуманітарний аспект, наголошуючи на важливості обміну військовополоненими, повернення незаконно депортованих дітей і цивільних осіб.

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна готова до миру під лідерством США, але першим кроком має бути припинення вогню на морі та в повітрі, а також гуманітарні питання. Якщо хоча б цей крок буде зроблено, і Росія продемонструє бажання до миру, Україна готова йти на подальші поступки.