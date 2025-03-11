Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня, теперь ответ за Россией. Корреспондент украинской службы "Голоса Америки" Мария Ульяновская в эфире 24 Канала осмотрела основные заявления делегаций после переговоров в Джидде.

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О прекращении огня

США наконец-то снимают паузу в предоставлении Украине военной помощи и обмене разведданными. Говорится, в частности, о тех, касающихся территории России.

Американская делегация отметила, что перед тем, как начать переговоры по остановке войны, нужно прекратить стрельбу. Украина уже согласилась, теперь США принесут этот вопрос в Россию. Они надеются на положительный ответ для скорейшего начала прекращения огня на 30 дней, чтобы оценить его эффективность.

Ответственность за прекращение войны теперь лежит на России,

– отметила Мария Ульяновская.

Какой шаг будет следующим после соблюдения перемирия

Советник по нацбезопасности Майк Волц отметил, что США переходят от вопроса "возможно ли завершить войну?" к тому "как это можно сделать?". Если 30-дневное перемирие будет соблюдено, следующим шагом станет обсуждение дальнейших мирных переговоров.

Делегации уже согласовали состав будущих переговорных групп для переговоров между Россией и Украиной о прекращении войны,

– сообщила корреспондентка украинской службы "Голоса Америки".

Украина подчеркнула, что европейские партнеры должны участвовать в переговорах для достижения длительного и устойчивого мира.

Какие ключевые темы обсуждались во время встречи

Волц отметил, что президент Дональд Трамп вел параллельные переговоры с россиянами и украинцами, пытаясь посадить обе стороны за стол переговоров.

США были настроены на эти переговоры в Джидде достаточно оптимистично, в частности выразили желание увидеть готовность Украины к миру и какие уступки она готова сделать.

Во время переговоров обсуждались 2 ключевые темы:

предложение Украины относительно шагов к завершению войны, этапы, принципы, "красные линии", на что Киев готов и не готов;

детальный план прекращения огня на море и в воздухе.

Что с соглашением о полезных ископаемых

Соглашение о добыче недр тоже обсуждали, но пока что отложили. По результатам коммюнике, стало понятно, что заключение этого соглашения остается приоритетом, и США ожидают, что Украина подпишет его в ближайшем будущем.

На чем акцентировала Украина

По словам Ульяновской, Украина говорила о гуманитарном аспекте, подчеркивая важность обмена военнопленными, возвращения незаконно депортированных детей и гражданских лиц.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина готова к миру под лидерством США, но первым шагом должно быть прекращение огня на море и в воздухе, а также гуманитарные вопросы. Если хотя бы этот шаг будет сделан, и Россия продемонстрирует желание к миру, Украина готова идти на дальнейшие уступки.