Об этом в комментарии 24 Канала сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

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Что известно об увольнении Лойфа

Руководителя Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма Анатолия Лойфа уволили с должности.

В пресс-службе Службы безопасности Украины сообщили, что решение об увольнении принял лично председатель СБУ Василий Малюк.

Анатолий Лойф, руководителя Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма, уволен с занимаемой должности по решению председателя Службы безопасности Украины,

– сообщили в пресс-службе.

Заметим, что перед этим УП опубликовала расследование о спецслужащих СБУ, которые праздновали день рождения Константина Коломийца, занимающегося охраной владельца подсанкционной букмекерской конторы "Париматч" Сергея Портнова. Среди них в частности фигурировал Анатолий Лойф.

Напомним, что накануне также стало известно, что СБУ разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила против Украины. Задержанными оказались два бывших украинских военных.