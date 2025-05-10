Если Россия снова заявит о готовности к переговорам, но выдвинет очередное "но", то Трампу придется действовать, иначе он рискует стать посмешищем. Как рассказал 24 Каналу глава аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, об этом уже прямо говорят даже среди республиканцев в США.

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Как Трамп может ударить по Путину

Президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время принимать решение по завершению войны в Украине. Он также прокомментировал слова вице-президента Джей Ди Вэнса, который отметил, что Россия выдвигает чрезмерные требования на переговорах, но в то же время без прямых переговоров между Киевом и Москвой не обойтись.

Однако Трамп не уточнил, какие именно решения имеет в виду. Возможно, речь идет об экономических мерах давления на Россию. Среди возможных шагов – санкции, подобные тем, которые ранее предлагали американские сенаторы, в частности введение 500% пошлин для стран, которые покупают российскую нефть и газ.

Параллельно Великобритания уже объявила о новых санкциях против более 100 судов, которые обвиняются в перевозке российской нефти в обход международных ограничений. Если Европейский Союз поддержит эту инициативу, в частности из-за запрета захода таких судов в Баренцево и Балтийское моря, это может создать серьезные проблемы для российского

экспорта.

Олег Рыбачук считает, что наиболее эффективным инструментом давления на Кремль является именно экономический, поскольку нефть и газ остаются ключевыми источниками дохода российского бюджета. ЕС уже заявил о планах до 2027 года полностью отказаться от импорта российского газа.

В этом контексте знаковым выглядит недавний визит Трампа в Саудовскую Аравию. Тамошние власти объявили об отмене самоограничений на добычу нефти и намерении укрепить свои позиции на мировом рынке. В сочетании с обещаниями Трампа предоставить "зеленый свет" американским энергетическим компаниям, это может привести к снижению мировых цен на нефть и ослаблению позиций России.

Для России себестоимость нефти значительно выше – называют суммы на уровне 50 долларов за баррель, в то же время для саудовцев она может быть и 30, и даже 20. Трамп, похоже, чувствует эту "болевую точку" и движется туда,

– отметил глава аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий".

В то же время политическая ситуация остается непредсказуемой. Если Россия снова предложит переговоры с условиями, неприемлемыми для Запада, Трамп будет вынужден реагировать, чтобы не потерять репутацию. В США уже раздаются критические голоса, в частности среди республиканцев, которые считают, что Путин "водит Трампа за нос".