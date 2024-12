Новым советником Трампа по национальной безопасности уже вскоре станет Майк Уолтц – бывший "зеленый берет" и преданный трампист.

Будущий советник уже заверил, что в команде Трампа думают над тем, как закончить войну России против Украины навсегда, а не просто остановить на некоторое время.

В то же время он заявлял, что снятие Байденом ограничений по ATACMS для Украины станет эскалацией в войне России против Украины. "Это еще один шаг вверх к эскалации. И никто не знает, к чему это приведет", – считает Уолтц. Он добавил, что администрация Байдена заранее не сообщала ему о решении относительно дальнобойных ударов по России.

Что известно о Майке Уолтце и чего ждать Украине – читайте в материале 24 Канала.

"Зеленый берет" и карьера военного: биография Майка Уолтца

Майкл Джордж Глен Уолтц, или просто Майк Уолтц, родился 31 января 1974 года в штате Флорида, в городке Бойтон-Бич, что является частью элитного американского курорта, известного на весь мир как Палм-Бич.

Детские годы Майка Уолтца прошли в Джексонвилле, свою судьбу парень решил связать с военной службой и выбрал для этого едва ли не лучший вариант – элитный военный колледж The Virginia Military Institute (VMI) с почти 200-летней историей.

Уолтц специализировался на международных отношениях, получил степень бакалавра с отличием и первичное офицерское звание второго лейтенанта бронетанковых войск армии США.

Далее Майк Уолтц продолжил обучение в элитной Школе рейнджеров и по итогам прохождения одного из самых тяжелых боевых курсов в мире присоединился к Силам специальных операций, знаменитым "зеленым беретам".

Для понимания, что такое Школа рейнджеров: смотрите видео

Интересно, что в команде Трампа по международной политике будет еще один "зеленый берет" – Кит Келлог. Тот еще успел повоевать во Вьетнаме и получить немало наград. Поэтому при желании можно даже провести параллели с наиболее известным в масскультуре тандемом "зеленых беретов" – Джоном Рэмбо и его боевым командиром полковником Траутменом. Напомним, те во 2-й и 3-й серии легендарного кинохита именно искореняли "красную заразу" и были очень в этом успешны, особенно в 3-м фильме, где был уничтожен ограниченный контингент русских в Афганистане.

Всего Уолтц отдал американской армии 27 лет и ныне имеет звание полковника Национальной гвардии штата Мэриленд. Он продолжал военную службу, даже находясь в статусе конгрессмена США (в частности, вместе со своим отрядом проводил учения и прыгал с парашютом), однако сейчас очевидно ему придется выйти в отставку.



Майк Уолтц во время службы в Афганистане / Фото с личного сайта политика

А начиналось все со службы во Флориде и на Кубе и боевых командировок на Ближний Восток. Уолтц добровольцем поехал в Ирак, впоследствии служил в Афганистане и Африке, носил тактическую бороду, участвовал и руководил реальными боевыми миссиями. За свои успехи в войнах Уолтц награжден 4 медалями "Бронзовая звезда", в частности двумя V-звездами за доблесть в бою.



Майк Уолтц во время военной службы / Фото с личного сайта политика

После завершения активной военной службы Уолтц работал в Пентагоне директором по вопросам оборонной политики при министрах обороны Дональде Рамсфельде и Роберте Гейтсе. Они занимали свои посты во времена президентства республиканца Джорджа Буша-младшего.

Что интересного мы узнали из книг Майка Уолтца

Об этом периоде и о своем участии в войне Уолтц написал книгу с говорящим названием Warrior Diplomat: A Green Beret's Battles from Washington to Afghanistan.

Книга довольно интересная и дает возможность взглянуть на войну в Афганистане с разных ракурсов – как из уютного кабинета в Пентагоне или ситуационной комнаты Белого дома, так и непосредственно из забытого богом села где-то в Гильменде.

Никто не осмелился издать звук. Мы были в самом сердце страны Талибана, тихо продвигаясь пешком, в нескольких километрах от наших автомобилей и их тяжелого вооружения. Мы были еще дальше от ближайшей базы коалиции или любого подкрепления. Стены из саманов высотой в двадцать футов нависли над нами, как длинная линия. Операторы ССО, афганская полиция и афганские коммандос молча проносились по узким переулкам и грунтовым дорожкам деревни Мангур в провинции Газни...

Когда мы натыкались на грунтовые дороги в нашем конвое, направляясь к долине Тахаб в провинции Каписа, я посмотрел на равнину Шомали к северу от Кабула и восхитился ее историей. Протянувшись мимо всего Афганистана по маршруту древнего Шелкового пути, эта равнина была ареной бесчисленных завоеваний на протяжении тысячелетий, в которых участвовали солдаты Александра Македонского, армии Британской империи и танковые дивизии Советского Союза. Когда мы остановились, чтобы позволить нескольким стадам коз пересечь дорогу перед нами, я вышел из машины..

Наша бронированная Toyota Land Cruiser стояла в очереди автомобилей за полицейским КПП на знаменитой дороге из Кабула в Джелалабад. Джелалабад, пятый по величине город Афганистана, является единственным важным городским центром к востоку от Кабула по дороге в Пакистан. В течение двух тысяч лет магистраль служила ключевым пунктом Шелкового пути из Европы в Китай. Каньон и скалы маячили по обе стороны от нас на сотнях футов над извилистой дорогой, которая была вырезана из горы и едва ли достаточно широкая, чтобы два автомобиля проезжали рядом..

Вот лишь несколько отрывков из книги Майка Уолтца, однако их может быть достаточно, чтобы понять, что автор владеет как материалом, так и стилем. Это не наскоро сделанная "мазня" Джей Ди Вэнса, хоть та и стала бестселлером. В книге Уолтца чувствуется глубина.

В 2024 году Уолтц издал еще одну книгу и снова упомянул в названии, что он – "зеленый берет". Книга Hard Truth: think and lead like a green beret уже больше не о реальных событиях войны, а о размышлениях взрослого мужчины (в 2024-м Майку Уолцу исполнилось 50).



Майк Уолтц в униформе / Фото с личного сайта политика

Политик, бизнесмен, миллионер

После Пентагона Уолтц перебрался через реку Потомак и начал работать в Белом доме в офисе легендарного вице-президента Дика Чейни, имевшего репутацию серого кардинала в администрации Буша-младшего.

Уолтц занял позицию советника вице-президента по вопросам оборонной политики в Южной Азии и борьбы с терроризмом. Эта должность дала старт дальнейшей политической карьере, также ей способствовала работа постоянным экспертом на консервативном канале Fox News.

Также бывший военный оказался неплохим бизнесменом. Он выступил соучредителем оборонной консалтинговой компании METIS Solutions, которая проводила тренинги и готовила аналитические отчеты.



Бизнес пошел вверх, и через несколько лет компания уже насчитывала более 400 сотрудников в Вирджинии, Флориде, имела представительства в 9 странах Европы и Ближнего Востока, а также государственные контракты на 930 миллионов долларов на обучение афганской армии.

Той самой, которая просто разбежалась перед талибами и не оказывала сопротивления, однако, прямых обвинений в коррупции в адрес Уолтца так и не появилось. Позже он вообще сам критиковал Байдена за хаотичный вывод войск из Афганистана. Причем это никак не сказалось на нем, потому что в 2020 году компанию METIS Solutions приобрела компания Pacific Architects and Engineers за 92 миллиона долларов и Уолтц официально стал миллионером. СМИ оценивают его долю в сумму от 5 до 25 миллионов долларов.

С таким багажом не грех было и баллотироваться, что Уолтц и сделал в 2018 году, когда появилась возможность – конгрессмен Рон Десантис изъявил желание побороться за пост губернатора Флориды и освободил родной для Уолтца 6-й округ Конгресса Флориды, который расположен на восточном побережье Флориды.

Имея идеальную биографию, реальную историю успеха, узнаваемость в родных краях, и поддержку Fox News, Уолтц уверенно победил, получив более 56 процентов голосов, и стал первым "зеленым беретом" в истории Палаты представителей США.

Член команды Трампа

Еще в 2022 году конгрессмен Уолтц был горячим и последовательным сторонником помощи Украине, он даже приезжал в Киев, где встречался с президентом Зеленским и уверенно пожимал ему руку.

Однако довольно быстро этот пыл исчез, и уже весной 2024 года конгрессмен Уолтц был среди тех, кто блокировал выделение Украине пакета американской помощи на 61 миллиард долларов. Причина таких изменений не в ненависти к Украине, а в игре на стороне Дональда Трампа. Тот умело разыграл карту блокирования поддержки и увязывания ее с намеренно раздутой темой защиты южных границ США от наплыва мигрантов, а Майк Уолтц просто послушно ему подыграл.

В итоге для собственной карьеры Уолтц сделал все правильно, абсолютная лояльность к Трампу принесла ему номинацию на пост советника президента по национальной безопасности. Напомним, он поддержал претензии Трампа на оспаривание победы Байдена в 2020-м и был среди тех конгрессменов, голосовавшие против создания комиссии 6 января, которая должна была расследовать штурм Капитолия трампистами. Также Уолтц официально поддержал Трампа во время праймериз Республиканской партии 2024 года.





Назначение советником по нацбезопасности

Майк является экспертом по вопросам угроз со стороны Китая, России, Ирана и глобального терроризма... Майк был решительным сторонником моей внешнеполитической программы "Америка превыше всего", и он будет большим сторонником нашего стремления к миру через силу,

– так презентовал своего будущего советника по нацбезопасности избранный президент.

В отличие от фаворита Трампа на пост главы Пентагона, Майк Уолтц действительно специалист в области международных отношений. Он был председателем подкомитета Палаты представителей по вопросам боеготовности вооруженных сил, а также членом Комитета по иностранным делам Палаты представителей и Постоянного специального комитета по вопросам разведки. Конечно, как и Пит Гегсет, он "светился" на Fox News, но, как говорится, это несколько иное.

Майк Уолтц хорошо понимает риски и угрозы национальной безопасности. Ее он видит прежде всего в Китае.

Уолтц прямо говорит, что Америка сейчас находится в состоянии холодной войны с Коммунистической партией Китая. В 2021 году он призвал к полному бойкоту зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине из-за геноцида уйгуров и возможной причастности к происхождению Covid-19.

Также Уолтц входил в группу консервативных конгрессменов, которые разрабатывают потенциальные санкции и другие рекомендации по противостоянию с Китаем. В частности, он занимался противодействием промышленному шпионажу КНР и вербовке китайцами студентов в вузах США.

Неудивительно, что такой человек получит позицию советника президента по нацбезопасности, ведь ровно того же в отношении КНР желает и сам Трамп.

Что касается Украины, то Волтц здесь действует в фарватере Дональда Трампа, однако все же мы видим в его словах и здравый смысл, который заключается в том, что остановка помощи Украине приведет к фиаско и поражению самой Америки.

Я думаю, это абсолютно в интересах Америки – остановить Путина. Однако эра бездонных чеков для помощи, поступающих от Конгресса, подошла к концу... Остановить Россию до того, как она втянет НАТО и, следовательно, США в войну, – это правильная вещь. Но это бремя не может и в дальнейшем лежать только на плечах американского народа, особенно пока Западная Европа ничего не делает. Между нынешней стратегией Байдена "поддерживать столько, сколько нужно", и теми, кто требует "ни одного доллара", должно быть пространство.

Существует большая разница между заявлениями на предвыборных митингах и реальной работой, поэтому украинцы вправе ждать от Майка Уолтца взвешенных действий в пользу Украины, а соответственно и США.

Также следует понимать, что все эти слова о сокращении помощи Украине от Уолтца – это не об Украине, а о критике стратегии Байдена. Поэтому нужно отнестись к заявлениям с пониманием и четко осознавать контекст. Потому что "безразмерные чеки" для Украины – это фейк, но также их отмена – предвыборное обещание Трампа. И он его выполнил даже быстрее, чем за 24 часа, потому что их не было. Сейчас же эту маленькую победу Уолтц имеет как стартовую позицию в начале работы.

Продолжением может стать рождественское перемирие, по которому сейчас ведутся переговоры и на котором активно паразитирует Виктор Орбан. Задачей Уолтца станет поиск баланса, и он демонстрирует, что эта задача ему по силам.

Я надеюсь, что весь мир захочет увидеть некоторое прекращение бойни, которая происходит на Востоке Украины... Это война в стиле Первой мировой войны. Это мясорубка человеческих существ. Президент Трамп был очень обеспокоен бойней, которая продолжается. Мы должны прекратить бои. И, вы знаете, посмотрите, если это какой-то тип прекращения огня как первый шаг... Мы внимательно рассмотрим, что это означает,

– конгрессмен Майкл Уолтц в интервью CBS News.

Также Уолтц в том же интервью очертил главную задачу, которую ему дал избранный президент: "Президент Трамп четко дал понять, что он хочет, чтобы эта война прекратилась".

Интересно, что сразу после выборов все, кто приезжает к нам, наши европейские союзники, президент Зеленский на этой встрече и другие, обсуждают, как – в тех рамках, о которых я только что говорил, – положить конец конфликту. Как нам закончить этот конфликт? Как нам сделать это так, чтобы восстановить стабильность, остановить резню и, надеюсь, сделать это окончательным завершением, а не просто... не просто паузой? Это все вещи, над которыми мы думаем... Генеральный секретарь НАТО приехал сюда, в Мар-а-Лаго, и он говорит о том, что европейцы должны играть большую роль – будь то на местах или другим способом – после завершения конфликта, и это именно то, о чем просит президент Трамп,

– Уолтц в том же интервью раскрывает некоторые подробности потенциального мирного урегулирования.

Личная жизнь Майка Уолтца

Майк Уолтц женат во второй раз, он воспитывает дочь-подростка от первого брака. Его нынешняя жена Джулия Нешейват – также военная (она капитан разведки) и также связана с Ближним Востоком и занималась политикой.

Дочь мигрантов из Иордании, Джулия Нешейват в конце каденции Трампа (когда тот рассорился со всей командой и со скандалом всех поувольнял) была его советником по внутренней безопасности.



Майк Уолтц и Джулия Нешейват празднуют победу Дональда Трампа / Фото из сети Х политика

Госпожа Нешейват является почетным сотрудником Атлантического совета и специалистом по Арктике и имеет работы по анализу российской угрозы в этом регионе. Кстати, в Арктике сейчас Россия активно действует совместно с Китаем. Таким образом, профессиональные компетенции супругов здесь сочетаются.

В 2022 году Уолтц во второй раз стал отцом. Его жена родила девочку по имени Арми (созвучно английскому слову Army – армия).