Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное. Во время взрыва 14 декабря возле одного из админзданий Днепра погиб мужчина, а еще четыре человека, среди которых полицейские, ранены.

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Что сказал подозреваемый в теракте в Днепре на суде

Подозреваемый на суде уверял, что ему "куратор" приказал облить краской человека, который якобы берет взятки, а о взрывном устройстве говорит, что не знал и не планировал этого делать. Сам он работал официантом, а потому якобы видел факты взяточничества.

В Днепре выбирают меру пресечения подозреваемому в теракте: смотрите видео

"Я причастен, но это не моя вина. Меня использовали. Обманули", – сказал мужчина.

Кто его обманул, он не знает, а также утверждает, что на российских спецслужбах он не работал.

Мужчина в зал суда шел с прикрытым документами лицом, так остался сидеть и во время судебного заседания.

"Ведь мне стыдно, и это риск", – так он объяснил журналистам свое поведение.

Что сказал подозреваемый в зале суда: смотрите видео

Известно, что подозреваемый уроженец Марганца Днепропетровской области, но проживал в Одессе. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности в одесском суде – подозревают в распространении запрещенных веществ.

По делу о теракте прокуратура требует меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без определения размера залога.