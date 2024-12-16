Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Під час вибуху 14 грудня біля однієї з адмінбудівель Дніпра загинув чоловік, а ще четверо осіб, серед яких поліцейські, поранені.

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Що сказав підозрюваний у теракті у Дніпрі на суді

Підозрюваний на суді запевняв, що йому "куратор" наказав облити фарбою людину, яка нібито бере хабарі, а про вибуховий пристрій, каже, що не знав і що не планував цього робити.

"Я причетний, але це не моя провина. Мене використовували. Обманули", – сказав він.

Хто його обманув, він не знає, а також стверджує, що на російські спецслужби він не працював.

Чоловік до зали суду йшов із прикритим документами обличчям, так залишився сидіти і під час судового засідання.

"Бо мені соромно, і це ризик", – так він пояснив журналістам свою поведінку.