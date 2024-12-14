Повітряну тривогу на Дніпропетровщині оголосили о 14:40. За п'ять хвилин кореспонденти Суспільного та низка телеграм-каналів написали, що в передмісті чутно вибухи.

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Що відомо про вибухи в Дніпрі 14 грудня

Згодом журналісти Суспільного повідомили, що вибух стався в Дніпрі на перетині вулиць Степана Бандери та Лесі Українки. Вони додали, що там працюють поліцейські та медики, а поблизу місця події обмежений рух транспорту.

Місце вибуху в Дніпрі / Фото Суспільне

Показуємо на карті Дніпра перетин Бандери та Українки, де стався теракт:



Приблизне місце інциденту / Фото Суспільне

Зауважимо! У Дніпрі є вулиця Лесі Українки та однойменний проспект. Але вулиця Степана Бандери пересікає саме проспект Лесі Українки, не вулицю. Вони на різних берегах Дніпра, Суспільне не зовсім правильно вказало інформацію.

Місцеві телеграм-канали написали, що, ймовірно, біля авто спрацював вибуховий пристрій. "Дніпро Оперативний" пов'язав ситуацію із можливими діями росіян. 10 грудня на Дніпропетровщині провели засідання ради оборони, щоб не допустити підривів біля відділків поліції, які були в інших областях.

А дехто навіть заявив, що це міг бути теракт.

На місці працюють криміналісти / Фото Дніпро Оперативний

Офіційна інформація від поліції

За даними поліції, вибух стався 14 грудня близько 14:45. На місці події працюють слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, криміналістична лабораторія та всі профільні служби.

Внаслідок вибуху, за попередньою інформацією, загинула людина, є поранені, серед них – двоє поліцейських. Потерпілі доставлені до лікарні,

– сказано в публікації Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області.

Обставини вибуху встановлюють. Правова кваліфікація події буде надана згодом.

Дніпро, 14 грудня 2024 / Фото Нацполіція

Важливо! В коментарі 24 Каналу речниця обласної поліції Ганна Старчевська чутки про теракт прокоментувала так: "Висновки робитимуть відповідні правоохоронні органи". Тож робити якісь гучні заяви зараз – некоректно, адже всі обставини інциденту ще з'ясовують.

Отже, хоча вибух у Дніпрі пролунав під час тривоги, він не був пов'язаний із прильотами російських боєприпасів. Що сталося – стане відомо, коли поліція закінчить роботу.