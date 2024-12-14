Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентку в Одесі та Суспільне.

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Що відомо про російську атаку на Одесу і Дніпро

Так, приблизно о 14:43 в Одесі пролунали вибухи. Інформацію підтвердив мер міста Геннадій Труханов. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав людей лишатися в укриттях.

За данними моніторів, було застосовано 1 балістичну ракету "Іскандер-М".

Водночас приблизно у той же час у передмісті Дніпра також було чутно звуки вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного.

Зауважимо, що повітряна тривога у цих регіоні була оголошена всього за мить до вибухів.

Загроза застосування балістичного озброєння з Криму, в областях де оголошена тривога,

– написали Повітряні сили.

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Ракетні загрози в Україні – новини

Видання Financial Times з посиланням на представника Ради національної безпеки США повідомило, що на вихідних 14 – 15 грудня Росія може знову застосувати по Україні ракету "Орєшнік". У США зауважують, що попереднім ударом Кремль хотів залякати Україну та її союзників після дозволу бити американською зброєю по російській території, однак "Орєшнік" "не змінив правила гри на полі бою".

Наразі Росія намагається активно залякати Захід ракетами "Орєшнік". Зокрема, через власне кишенькове видання вони намагалися вкинути інформацію про те, що Москва здатна виробляти до 25 таких ракет на місяць – що є неправдою.

Водночас на тлі цих повідомлень Володимир Зеленський зауважив, що алгоритм дій під час ракетної загрози незмінний – якщо лунає тривога, то потрібно на це реагувати.

Менше панікувати також просив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він зауважив, що емоції – це саме те, чим живляться росіяни. Коваленко додав, що буде загроза – буде тривога.