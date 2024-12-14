Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентку в Одессе и Суспильне.

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Что известно о российской атаке на Одессу и Днепр

Так, примерно в 14:43 в Одессе прогремели взрывы. Информацию подтвердил мэр города Геннадий Труханов. Глава Одесской ОГА Олег Кипер призвал людей оставаться в укрытиях.

По данным мониторов, была применена 1 баллистическая ракета "Искандер-М".

В то же время примерно в то же время в пригороде Днепра также были слышны звуки взрыва, сообщают корреспонденты Суспильного.

Заметим, что воздушная тревога в этих регионах была объявлена всего за мгновение до взрывов.

Угроза применения баллистического вооружения из Крыма, в областях где объявлена тревога,

– написали Воздушные силы.

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Ракетные угрозы в Украине – новости

Издание Financial Times со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США сообщило, что на выходных 14 – 15 декабря Россия может снова применить по Украине ракету "Орешник". В США отмечают, что предыдущим ударом Кремль хотел запугать Украину и ее союзников после разрешения бить американским оружием по российской территории, однако "Орешник" "не изменил правила игры на поле боя".

Сейчас Россия пытается активно запугать Запад ракетами "Орешник". В частности, через собственное карманное издание они пытались вбросить информацию о том, что Москва способна производить до 25 таких ракет в месяц – что является неправдой.

В то же время на фоне этих сообщений Владимир Зеленский отметил, что алгоритм действий во время ракетной угрозы неизменен – если раздается тревога, то нужно на это реагировать.