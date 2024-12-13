В пятницу, 13 декабря, в западных СМИ появилась информация, что это может произойти в ближайшие выходные. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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На Западе прогнозируют, когда Путин может ударить "Орешником"

О возможной атаке "Орешником" на выходных 14 – 15 декабря FT якобы сообщил представитель Совета национальной безопасности США и отметил, что Россия может владеть небольшим количеством таких ракет.

"Как публично заявил Путин, Россия планирует запустить еще одну экспериментальную ракету "Орешник" по Украине, и вполне возможно, что Россия сделает это в ближайший день", – передает свой разговор с чиновником FT.

Он добавил, что предварительным ударом Кремль хотел запугать Украину и ее союзников после разрешения бить американским оружием по российской территории, однако "Орешник" "не изменил правила игры на поле боя".

Украинцев просят не паниковать и быть в укрытиях во время тревог

Большинство заявлений России – давление и манипуляция. Несмотря на все последние угрозы главы страны-террористки Владимира Путина, угроза обстрелов в Украине каждый день. Кроме него, запугиваниями занимается и его муртад Песков. Он, в частности, отреагировал на удар 11 декабря по Таганрогу и заявил, что российская армия ответит "тогда и так, как будет признано целесообразным".

В FT говорят, именно массированная атака на энергетику Украины 13 декабря стала тем же "ответом".

В любом случае во время объявления тревоги берегите себя и направляйтесь в укрытие. Алгоритм действий неизменен. Если угроза и раздается сигнал воздушной тревоги, на это нужно реагировать. Знайте, где укрытие. И берегите себя. Я благодарен всем защитникам неба, которые хранят Украину. Слава нашим воинам! Слава нашим людям,

– ранее реагировал президент Зеленский на подобные прогнозы относительно "Орешника".

Меньше паниковать также просил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

"Меньше паники с тем "Орешником". Ваши эмоции – это именно то, чем питаются россияне. Будет угроза – будет тревога. Что нужно делать, когда есть предупреждение и тревога, наши люди давно знают", – отреагировал на волну подобных новостей у западных СМИ.