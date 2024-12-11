Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.

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Зеленский отреагировал на угрозу "Орешника"

Так, в конце обращения Владимир Зеленский высказался относительно любых ракетных опасностей.

Алгоритм действий неизменен. Если угроза и раздается сигнал воздушной тревоги, на это надо реагировать. Знайте, где укрытие. И берегите себя. Я благодарен всем защитникам неба, которые берегут Украину. Слава нашим воинам! Слава нашим людям,

– указал он.

Заметим, Associated Press и Reuters со ссылкой на американских чиновников, знакомых с оценкой разведки США, предупредили о вероятном ударе "Орешником" по Украине в "ближайшие дни".

Однако официальные лица США расценивают, что "Орешник" не меняет правила игры на поле боя. Они отмечают, что это скорее просто еще одна попытка России терроризировать Украину – чиновники говорят, что она провалится.

Напомним, впервые и в последний раз Россия атаковала Украину "Орешником" 21 ноября – тогда под ударом оказался Днепр.