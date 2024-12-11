Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

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Зеленський відреагував на загрозу "Орешника"

Так, наприкінці звернення Володимир Зеленський висловився щодо будь-яких ракетних небезпек.

Алгоритм дій незмінний. Якщо загроза й лунає сигнал повітряної тривоги, на це треба реагувати. Знайте, де укриття. І бережіть себе. Я вдячний усім захисникам неба, які бережуть Україну. Слава нашим воїнам! Слава нашим людям,

– вказав він.

Зауважимо, Associated Press та Reuters з посиланням на американських чиновників, знайомих з оцінкою розвідки США, попередили про ймовірний удар "Орешником" по Україні в "найближчі дні".

Проте офіційні особи США розцінюють, що "Орешник" не змінює правила гри на полі бою. Вони зауважують, що це скоріше просто ще одна спроба Росії тероризувати Україну – посадовці кажуть, що вона провалиться.

Нагадаємо, вперше і востаннє Росія атакувала Україну "Орешником" 21 листопада – тоді під ударом опинилося Дніпро.