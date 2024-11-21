Ще 20 листопада США знали про наміри Росії завдати по Україні "особливого" удару. Власне через це зачинялося американське посольство у Києві, передає 24 Канал.

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Кремль попередив Вашингтон про пуск "Орешника"

Під ранок 21 листопада окупанти обстріляли Дніпро крилатими ракетами, "Кинджалом" і своєю новою розробкою, яку у вечірньому зверненні Путін назвав "Орешником".

За словами російського диктатора, на Заході немає засобів, які могли б протидіяти цій ракеті. Також він зазначив, що, мовляв, це було відповіддю на плани США щодо розгортання ракет середньої і малої дальності.

У коментарі ЗМІ речник Путіна Пєсков розповів, що, мовляв, Москва попередила США про пуск "Орешника" за 30 хвилин, як він відбувся. Речник уточнив, що повідомлення було надіслане в автоматичному режимі по лінії центру зменшення ядерної небезпеки.

До слова, за даними CNN, США й так знали про плани росіян вдарити по Україні експериментальною ракетою, яких в них "одиниці". Там зазначили, що Україна "витримала безліч російських ракетних атак, які мали значно потужніші боєголовки, ніж у ракети, яку запустили по Дніпру 21 листопада".