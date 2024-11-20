Росія може потенційно завдати потужного удару по Україні 20 листопада. Про це пише 24 Канал із посиланням на посольство США.

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Попередження про небезпеку

У посольстві США попередили, що Росія може 20 листопада 2024 року завдати удару по Україні. Там оголосили, що посольство буде закрито у цей день.

Крім цього, Сполучені Штати Америки закликали своїх громадян, які перебувають на території України, сховатись відразу після оголошення повітряної тривоги.

Важливо! Українські оборонці неба оперативно реагують на загрози, які створює Росія та стоять на варті безпеки українців. Під час повітряних атак працюють сили та засоби протиповітряної облорони.

Пам'ятайте, під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укриттях або хоча б скористатись правилом двох стін. Звичайна обережність може зберегти життя, тому не варто нехтувати власною безпекою.

Росія 17 листопада масовано атакувала Україну. Тоді під прицілом опинились енергетичні об'єкти. Внаслідок масштабної атаки по всій території України ввели графіки погодинних відключень світла.

Загалом агресорка випустила по Україні 120 ракет і 90 дронів. Російські війська атакували ракетами критичну інфраструктуру Вінницької області. Також пошкоджень зазнали цивільні об'єкти в кількох районах області. На щастя, люди не постраждали.

В одному з населених пунктів Тернопільської області уламки ракети пошкодили скління балконів і вікон декількох квартир. На щастя, минулося без постраждалих.

Внаслідок російського обстрілу Одеси загинуло двоє людей, поранення зазнав 17-річний хлопець. Росія постійно атакує Україну з повітря. Часто цілями ворожих ударів стають саме цивільні об'єкти.

Під час цієї атаки до збиття цілей залучили авіацію. зокрема, президент України Володимир Зеленський розповів про те, що винищувачі F-16 збили приблизно 10 цілей.

В Одеській області загинули двоє енергетиків внаслідок цієї ракетної атаки. Президентка Молдови засудила сьогоднішню масовану атаку Росії на енергетичну інфраструктуру України.