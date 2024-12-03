Дуже схоже відбулося наприкінці листопада на Житомирщині. Там теж фігурували юнаки від 15 до 20 років, які підірвали відділок поліції. Завербовані через телеграм-канал, вони також замаскували вибухівку під термос. Але тоді було поранено правоохоронця.

Дивіться також У BMW, яке скоїло моторошну аварію у Дніпрі, перебували хлопці 17 та 19 років

Що відомо про теракт на Київщині, яким керувала Росія

Служба безпеки та Національна поліція затримали двох малолітніх агентів РФ, яких російські спецслужби втягнули у терористичну діяльність. 28 листопада цього року фігуранти здійснили теракт у Вишгородському районі на Київщині. Тоді за завданням російських спецслужб зловмисники підірвали саморобний вибуховий пристрій поблизу будівлі місцевого райвідділу поліції,

– сказано в повідомленні СБУ.

На щастя, ніхто не постраждав. Дітей завербували дистанційно – через телеграм-канали з пошуку швидких заробітків.

Хлопці, яких завербувала Росія / Фото Нацполіція

Представник російських спецслужб, який керував процесом, маскувався під акаунтом дівчини. Він пообіцяв гроші, якщо 14-річні жителі Київщини виконають завдання.

Переписка з росіянами / Фото СБУ та Нацполіція

Щоб підірвати відділок, хлопці використали вибухівку, яка була замаскована під термос і лежала у тайнику на Київщині. Окупанти порадили їм начинити вибуховий пристрій гайками та болтами – щоб збільшити силу ураження.

Докази злочину / Фото СБУ

"Поруч із адмінбудівлею, де мав відбутися підрив, зловмисники приховано встановили мобільний телефон, щоб транслювати вибух у режимі реального часу. Для вчинення дистанційного підриву фігуранти використали ще один мобільний телефон із спеціальною програмою, яку вони отримали від окупантів", – навели деталі в Службі безпеки України.

Підлітків затримали по гарячих слідах, вилучили в них мобільні телефони та інші докази підривної діяльності на користь Росії. І повідомили про підозру за статтею про теракт.

Підлітки розповідають, як усе відбувалося: дивіться відео

Незважаючи на юний вік фігурантів, їм загрожує до 12 років позбавлення волі за вчинення особливо тяжкого злочину,

– наголосили в СБУ.

Важливо! У поліції не раз закликали батьків: говоріть із дітьми, пояснюйте їм небезпеки інтернету, відстежуйте коло їхніх знайомств. Якщо ж є підозра, що дитину завербували, – наберіть 102 і повідомте поліцію.