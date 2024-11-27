Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на правоохоронців. За даними Нацполіції, зловмисники діяли на замовлення російських спецслужб, які завербували їх через телеграм-канали із пошуку "швидких грошей".

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Як діяли зловмисники

Фігуранти встановили саморобний вибуховий пристрій поблизу будівлі районного управління поліції у Житомирі.

Вибухівку начинили цвяхами й замаскували у термосі. Її привели у дію за допомогою мобільного телефону. Хімічні складники, цвяхи, інші необхідні елементи для виготовлення вибухівки фігуранти купили у кількох будівельних супермаркетах.



Зловмисники зробили саморобний вибуховий пристрій / Фото Нацполіції

В орендованій квартирі вони створили "пробний зразок" провели випробування та зафільмували це для кураторів.



5 громадян затримали за підозрою у вчиненні теракту / Фото Нацполіції

5 громадян затримали

СБУ вказує, що усі 5 зловмисників діяли окремо один від одного. Серед затриманих — 46-річний харків'янин, який двічі відбував покарання за розбій і грабіж. Інші підозрювані – жителі Житомира віком 15, 16, 18 та 20 років.



Підозрюваним загрожує ув'язнення / Фото Нацполіції

Під час обшуків у них вилучено складові вибухового пристрою, сім-карти та мобільні телефони із доказами злочину. Фігурантам оголосили про підозру за частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб), їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.