Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс генпрокурора.

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Що відомо про "розтяжку" для поліції у Києві

За данними слідства, неодноразово засуджений чоловік через телеграм отримав пропозицію "підзаробити". Першим його завданням став підпал шафи Укрзалізниці в області. Після цього підозрюваний отримав складніше завдання – встановити в орендованій квартирі вибуховий пристрій. За це йому обіцяли заплатити 2000 доларів США.

Для цього на Печерську подобово орендували квартиру на декілька днів. За наданими інструкціями підозрюваний виготовив та установив у квартирі біля вхідних дверей саморобний вибуховий пристрій – так звану "розтяжку" з гранатою Ф-1, який мав здетонувати у потрібний момент. Чоловік також облаштував у кімнаті камери, які мали зафіксувати вибух та його наслідки,

– розповіли у прокуратурі.

Після цього невідома жінка зателефонувала до поліції про домашнє насильство у цій квартирі. Та додала, що двері будуть відчинені і правоохоронці можуть одразу заходити.

На місце прибули двоє поліцейських, але у квартирі нікого не було.

"Відкриття дверей спричинило детонацію гранати, однак правоохоронці встигли вибігти з квартири. Як згодом з’ясувалось, виклик поліції здійснювався з метою завдання шкоди працівникам поліції", – вказали у Офісі генпрокурора.

Наразі підозрюваного затримано та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.