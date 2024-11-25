Про це розповідає 24 Канал з посиланням на патрульну поліцію Волинської області. Конфлікт розпочався близько 15:00, коли патрульні зупинили автомобіль Jeep через порушення правил дорожнього руху.

Читайте також Трагедія на Рівненщині: 13-річного хлопчика засипало піском

Агресивні перехожі в Ковелі напали на поліцію

У неділю, 24 листопада, в Ковелі Волинської області стався інцидент із бійкою за участю місцевих жителів і патрульних поліцейських.

Під час складання адміністративного протоколу один із перехожих раптово викрав ключі від поліцейського автомобіля. Інспектори наздогнали чоловіка, але той поводився агресивно, і спроба його затримання спричинила конфлікт, у який втрутилися кілька інших перехожих.

У Ковелі поліція зупинила бійку: дивитися відео

Для припинення сутички поліцейські зробили попереджувальний постріл у повітря, аби подати сигнал тривоги. Однак учасники бійки скористалися метушнею, сіли в автомобіль Volkswagen і втекли.

Невдовзі правоохоронці зупинили вказаний автомобіль поблизу АЗС та затримали правопорушників. У поліції зазначають, що всі обставини події наразі з’ясовуються, а винних буде притягнуто до відповідальності.