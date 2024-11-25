Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на патрульную полицию Волынской области. Конфликт начался около 15:00, когда патрульные остановили автомобиль Jeep из-за нарушения правил дорожного движения.

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Агрессивные прохожие в Ковеле напали на полицию

В воскресенье, 24 ноября, в Ковеле Волынской области произошел инцидент с дракой с участием местных жителей и патрульных полицейских.

Во время составления административного протокола один из прохожих внезапно похитил ключи от полицейского автомобиля. Инспекторы догнали мужчину, но тот вел себя агрессивно, и попытка его задержания вызвала конфликт, в который вмешались несколько других прохожих.

В Ковеле полиция остановила драку: смотреть видео

Для прекращения столкновения полицейские сделали предупредительный выстрел в воздух, чтобы подать сигнал тревоги. Однако участники драки воспользовались суматохой, сели в автомобиль Volkswagen и скрылись.

Вскоре правоохранители остановили указанный автомобиль вблизи АЗС и задержали правонарушителей. В полиции отмечают, что все обстоятельства происшествия сейчас выясняются, а виновные будут привлечены к ответственности.