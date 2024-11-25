Трагедія трапилася о другій половині дня 23 листопада у селі Сновидовичі, повідомляє 24 Канал із посиланням на правоохоронців.

Дивіться також Хотіли врятуватися від обстрілів: що відомо про загиблу маму з 2 синами у Глухові

Хлопця намагалися реанімувати, але безуспішно

За даними слідства, троє підлітків перебували на місцевому сміттєзвалищі. Якраз у цей час трапився зсув і 13-річного хлопчика засипало піском. Його 12-річний брат одразу помчав у село розповісти про подію дорослим, а 14-річний товариш тим часом самотужки намагався розгрібати пісок.

Місцеві жителі дістали дитину. Підлітку проводили реанімаційні заходи, однак врятувати його життя не вдалося.

Наразі триває досудове розслідування.

Схожий випадок трапився на Волині. Там у селі Майдан загинув хлопчик, впавши в зерносховище.