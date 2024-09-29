У суботу, 28 вересня, до рятувальників надійшло повідомлення, що в селі Майдан Ковельського району дитина впала в зерносховище.

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Загибель хлопчика

На місце події прибули рятувальники 21-го ДПРП селища Голоби, які вигребли зерно зі сховища, що дозволило дістати дитину та передати її працівникам медичної служби.

На жаль, реанімувати хлопчика не вдалося.

У Волинській області дитина впала у зерносховище / Фото ДСНС

Нагадаємо, що в окупованому Маріуполі 5 дітей підірвалися на міні. Як стало відомо, російські сапери вчили дітлахів, що, мовляв, якщо вони побачили вибуховий пристрій, то перед тим, як їх викликати, вони самостійно мають перевірити, чи це не муляж.