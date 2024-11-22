Вони на момент російської атаки перебували у гуртожитку у Глухові, який і обстріляла Росія. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.

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Що відомо про загиблу маму з двома синами у Глухові

У Глухові 20 листопада, жителі оплакували втрату 43-річної Тетяни Чалої та її двох синів, молодшого Микити Чалого та старшого – Василя Нестерчука. Сім'я загинула внаслідок ворожої атаки пізно ввечері 18 листопада, коли російський ударний безпілотник завдав удару по їхньому гуртожитку в Глухові.



Тетяна Чала загинула у Глухові 18 листопада після атаки "Шахедами" / Фото з фейсбуку Тетяни Чалої

Сім'я переїхала з села Уланове, розташованого всього за п'ять кілометрів від російського кордону, шукаючи притулку від постійних ворожих обстрілів. На жаль, ворожа зброя знайшла їх і у новому, здавалося б, більш безпечному місці.

Єдиним, хто вижив з родини, виявився 50-річний батько Олександр, який був на заробітках. Він повернувся додому буквально перед тим, як сталася ця трагедія.

Василь, старший син Тетяни, закінчив школу і продовжив навчання у Глухівському агротехнічному професійному коледжі за спеціальність електроенергетика.



Василь Нестерчук також загинув у Глухові після обстрілу гуртожитку / Фото з фейсбуку Василя Нестерчука

Як повідомили OBOZ.UA у навчальному закладі, Василь значною мірою здобував свою освіту онлайн, спочатку через пандемію COVID-19, а згодом через повномасштабне вторгнення, що триває.

Проте Василь не здобув документ про освіту, оскільки вирішив допомагати у будівництві оборонних споруд нашим захисникам.

Молодший син Микита перейшов з дитячого садка до місцевої школи, де у нього вже з'явилися друзі. За словами знайомих, Микита з дитинства вирізнявся допитливістю.



Микиту Чалого вбив "Шахед" у Глухові / Фото з фейсбуку Тетяни Чалої

Тим часом Тетяна була активною учасницею культурного життя свого села. Її соціальні мережі заповнені фотографіями з виступів у виставі "Весілля в Малинівці", де вона отримала похвалу від друзів за виняткове вміння перевтілитися у свою героїню.



Тетяна Чала грала у виставах у своєму селі / Фото з фейсбуку Тетяни Чалої

На знак підтримки сини Тетяни також приходили до театру, щоб подивитися виступ матері. Зрештою життя майже всієї родини обірвав черговий російський удар "Шахедами".

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих Тетяни, Василя та Микити у Глухові 18 листопада після російської атаки "Шахедами".