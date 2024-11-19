Наразі на місці влучання проводять аварійно-рятувальні роботи. Що відомо про загиблих та постраждалих у Глухові після російської атаки – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми У Глухові ворог вдарив по багатоповерхівці: є загиблі

Скільки людей загинуло і постраждало у Глухові

Володимир Зеленський о 08:31 повідомив, що через російську атаку по Глухову загинули семеро людей, серед яких дитина.

Росія продовжує тероризувати наше прикордоння. Мої співчуття родинам і близьким,

– написав президент.

У Сумській ОВА також повідомили, що відомо про 12 постраждалих, серед яких є дві дитини.

За словами українського глави держави, під завалами, ймовірно, ще є люди. Тому рятувальники роблять максимум, щоб врятувати кожного та допомогти їм.

Зеленський також зазначив, що внаслідок ворожої атаки постраждав гуртожиток одного із навчальних закладів Глухова.

До слова, у Сумській обласній військові адміністрації повідомляли, що ворог обстріляв Глухів пізно ввечері 18 листопада. Окупанти також спрямували на мирних жителів міста у гуртожитку 2 свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед".