Воздушную тревогу на Днепропетровщине объявили в 14:40. Через пять минут корреспонденты Суспильного и ряд телеграм-каналов написали, что в пригороде слышны взрывы.

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Что известно о взрывах в Днепре 14 декабря

Впоследствии журналисты Суспильного сообщили, что взрыв произошел в Днепре на пересечении улиц Степана Бандеры и Леси Украинки. Они добавили, что там работают полицейские и медики, а вблизи места происшествия ограничено движение транспорта.

Место взрыва в Днепре / Фото Суспильное

Показываем на карте Днепра пересечение Бандеры и Украинки, где произошел теракт:



Приблизительное место инцидента / Фото Суспильное

Заметим! В Днепре есть улица Леси Украинки и одноименный проспект. Но улица Степана Бандеры пересекает именно проспект Леси Украинки, не улицу. Они на разных берегах Днепра, Суспильное не совсем правильно указало информацию.

Местные телеграм-каналы написали, что, вероятно, возле авто сработало взрывное устройство. "Днепр Оперативный" связал ситуацию с возможными действиями россиян. 10 декабря на Днепропетровщине провели заседание совета обороны, чтобы не допустить подрывов возле отделений полиции, которые были в других областях.

А некоторые даже заявили, что это мог быть теракт.

На месте работают криминалисты / Фото Днепр Оперативный

Официальная информация от полиции

По данным полиции, взрыв произошел 14 декабря около 14:45. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники, криминалистическая лаборатория и все профильные службы.

В результате взрыва, по предварительной информации, погиб человек, есть раненые, среди них – двое полицейских. Пострадавшие доставлены в больницу,

– сказано в публикации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

Обстоятельства взрыва устанавливаются. Правовая квалификация события будет предоставлена позже.

Днепр, 14 декабря 2024 / Фото Нацполиция

Важно! В комментарии 24 Каналу пресс-секретарь областной полиции Анна Старчевская слухи о теракте прокомментировала так: "Выводы будут делать соответствующие правоохранительные органы". Поэтому делать какие-то громкие заявления сейчас – некорректно, ведь все обстоятельства инцидента еще выясняют.

Итак, хотя взрыв в Днепре прогремел во время тревоги, он не был связан с прилетами российских боеприпасов. Что произошло – станет известно, когда полиция закончит работу.