Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України. Попри юний вік фігурантів, їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

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Що відомо про теракти у Харкові

За даними слідства, 8 грудня близько 17:00 біля Слобідського райвідділу поліції у Харкові пролунав вибух. Наступного дня майже у той самий час аналогічна подія повторилась і у Холодногірській поліції. На щастя, ніхто не постраждав.

З'ясувалося, що вибухові пристрої встановили двоє неповнолітніх.

Ворожими агентами виявилися двоє 15-річних мешканців обласного центру – хлопець і дівчина. Окупанти завербували їх через телеграм-канали з пошуку "легких грошей",

– розповіли у СБУ.

Діти діяли окремо один від одного – кожен виконував "власний" теракт, який їм надав спільний куратор з Росії.

Зазначається, що юнак власноруч підготував саморобну вибухівку. Для цього йому були надані детальні інструкції по відеозв'язку. Хлопець начинив вибуховий пристрій металевими кульками і встановив всередину детонатор для дистанційної активації. Дівчина ж забрала вже готову вибухівку зі схованки.

Неповнолітні фігуранти замаскували бомби у пакетах та залишили їх у контейнерах для сміття поблизу відділень поліції. Поруч з будівлями вони встановили мобільні телефони, через які ворог здійснював дистанційний підрив – таким чином він прагнув завдати шкоди якнайбільшій кількості поліцейських. Також ті ж мобільники записували відео наслідків.

Спочатку правоохоронці затримали дівчину. "Куратори" наказали негайно хлопцю тікати до Києва, що він і зробив. Оперативні служби затримали юнака у столиці.

Правоохоронці затримали дітей, що причетні до терактів у Харкові: дивіться фото

За наявними даними, через ці вибухи агресор сподівався посіяти панічні настрої і розхитати суспільно-політичну ситуацію у регіоні.