Якщо Росія знову заявить про готовність до переговорів, але висуне чергове "але", то Трампу доведеться діяти, інакше він ризикує стати посміховиськом. Як розповів 24 Каналу голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, про це вже прямо говорять навіть серед республіканців у США.

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Як Трамп може вдарити по Путіну

Президент США Дональд Трамп заявив, що настав час ухвалювати рішення щодо завершення війни в Україні. Він також прокоментував слова віцепрезидента Джей Ді Венса, який наголосив, що Росія висуває надмірні вимоги на переговорах, але водночас без прямих перемовин між Києвом і Москвою не обійтися.

Проте Трамп не уточнив, які саме рішення має на увазі. Можливо, йдеться про економічні заходи тиску на Росію. Серед можливих кроків – санкції, подібні до тих, які раніше пропонували американські сенатори, зокрема введення 500% мит для країн, які купують російську нафту та газ.

Паралельно Велика Британія вже оголосила про нові санкції проти понад 100 суден, які звинувачуються у перевезенні російської нафти в обхід міжнародних обмежень. Якщо Європейський Союз підтримає цю ініціативу, зокрема через заборону заходу таких суден у Баренцове й Балтійське моря, це може створити серйозні проблеми для російського

експорту.

Олег Рибачук вважає, що найбільш ефективним інструментом тиску на Кремль є саме економічний, оскільки нафта й газ залишаються ключовими джерелами доходу російського бюджету. ЄС вже заявив про плани до 2027 року повністю відмовитися від імпорту російського газу.

У цьому контексті знаковим виглядає нещодавній візит Трампа до Саудівської Аравії. Тамтешня влада оголосила про скасування самообмежень на видобуток нафти та намір зміцнити свої позиції на світовому ринку. У поєднанні з обіцянками Трампа надати "зелене світло" американським енергетичним компаніям, це може призвести до зниження світових цін на нафту й послаблення позицій Росії.

Для Росії собівартість нафти значно вища – називають суми на рівні 50 доларів за барель, водночас для саудівців вона може бути й 30, і навіть 20. Трамп, схоже, відчуває цю "больову точку" і рухається туди,

– наголосив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій".

Водночас політична ситуація залишається непередбачуваною. Якщо Росія знову запропонує переговори з умовами, неприйнятними для Заходу, Трамп буде змушений реагувати, аби не втратити репутацію. У США вже лунають критичні голоси, зокрема серед республіканців, які вважають, що Путін "водить Трампа за ніс".